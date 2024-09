Bà Rịa chỉ đạo thực hiện hiệu quả giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Chiều 4/9, ông Trần Văn Tuấn, Bí thư Thành ủy Bà Rịa chủ trì hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng tháng 8 và nhiệm vụ tháng 9/2024.

Trong tháng 8, Bà Rịa đã tập trung xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy và công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định, theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Công tác quản lý, phát triển Đảng được quan tâm và đã kết nạp được 158/170 đảng viên mới, đạt 92,94% so với kế hoạch năm. Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công tác đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để hình thành “điểm nóng”. Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là dự án Đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (từ QL56 đến nút giao Vũng Vằn), bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Văn Tuấn yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Trong đó, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện, sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; các đề án, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy. Tiếp tục tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc… kịp thời thông tin định hướng tuyên truyền về những vấn đề, vụ việc nảy sinh mà báo chí và dư luận quan tâm. Tập trung công tác thành lập tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

NHÃ UYÊN