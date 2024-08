Với thế hệ trẻ, Tết Độc lập là dịp để nhắc nhớ công lao to lớn của thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc. Từ đó, khơi dậy ý thức, trách nhiệm xây dựng và phát triển, quê hương, đất nước.

Tuổi trẻ Công an tỉnh ra quân thu gom rác bảo vệ môi trường.

Những năm qua, tuổi trẻ Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiếp nối truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh, nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức xây dựng và phát quê hương.

Thiếu tá Trịnh Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Thanh niên, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh chia sẻ: Với vai trò là những chủ nhân tương lai của đất nước, tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Công an Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng phải không ngừng tu dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, rèn luyện về lễ tiết, tác phong, không ngừng học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, luôn khắc ghi và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, để thật sự xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, để bảo vệ Đảng, đất nước và Nhân dân.

Từ đầu năm 2024 đến nay, tuổi trẻ Công an tỉnh đã xung kích, tình nguyện thực hiện hiệu quả nhiều công trình, phần việc thanh niên gắn với công tác chuyên môn như: 150 lượt ĐVTN tăng cường lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tổ chức 8 đợt tuyên truyền về cài đặt ứng dụng VneID, chuyển đổi số cho gần 1.000 công dân...

Đặc biệt, trong công tác an sinh xã hội, tuổi trẻ Công an tỉnh duy trì thực hiện nhiều phần việc thanh niên ý nghĩa như: Chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức các đợt khám chữa bệnh, phát thuốc và tặng quà cho các thương, bệnh binh; tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện; trồng 5.000 cây xanh, xây tặng nhà tình nghĩa, trao tặng học bổng học sinh nghèo hiếu học... Tổng giá trị thực hiện các phần việc trên hơn 2 tỷ đồng.

“Tuổi trẻ Công an tỉnh tiếp tục phát huy sức trẻ trong công tác chuyên môn và các hoạt động an sinh xã hội. Trong đó, tập trung tổ chức các hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã, trao học bổng “Tiếp bước em đến trường”, phát động phong trào “Mỗi ngày 1 câu chuyện về Bác” và duy trì thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thiết thực”, Thiếu tá Trịnh Anh Tuấn nói.

Anh Đồng Thanh Tùng, Bí thư Thành Đoàn Vũng Tàu nói: “Dịp lễ Quốc khánh, tôi luôn có những cảm xúc đặc biệt, cảm xúc thiêng liêng, xúc động và tự hào. Tự hào vì lớp thế hệ trẻ sau được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc nhờ sự hy sinh, đóng góp nhờ những chiến công hiển hách của ông cha. Vì vậy, chúng tôi nguyện nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn”.

Tiếp nối tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của các thế hệ thanh niên đi trước, tuổi trẻ TP.Vũng Tàu đã và đang biến tinh thần xung kích, tình nguyện, khát khao sẻ chia, cống hiến bằng những việc làm sáng tạo, hiệu quả, đóng góp vào kết quả chung của công tác Đoàn, Hội thành phố.

Anh Đồng Thanh Tùng cho biết, thời gian tới, Thành Đoàn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng chuyển đổi số của TP.Vũng Tàu. Trong đó, thực hiện công trình “Cài đặt mã thanh toán không dùng tiền mặt”, triển khai thực hiện đăng ký “Chữ ký số”; ra mắt công trình thanh niên “Số hóa địa chỉ đỏ - Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”. Đồng thời, phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số; tập huấn nâng cao kỹ năng số cho thanh niên…

Bài, ảnh: THI PHONG