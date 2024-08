Châu Đức đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tối 9/8, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (1994 - 2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo huyện Châu Đức qua các thời kỳ; cán bộ lão thành cách mạng; Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng LLVTND và đông đảo nhân dân.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Hoàng Nguyên Dinh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Đức cho biết, huyện thành lập ngày 15/8/1994 theo nội dung Nghị định số 45/NĐ - CP ngày 2/6/1994, trên cơ sở tách từ huyện Châu Thành.

Sự ra đời của huyện Châu Đức không chỉ đáp ứng tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ và Nhân dân nơi đây mà còn để khai thác hợp lý các tiềm năng, thế mạnh của vùng đất giàu truyền thống cách mạng với những địa danh như: Tầm Pó, Chòi Đồng, Bình Ba, Kim Long và đặc biệt là chiến thắng Bình Giã, tiêu biểu cho nghệ thuật quân sự, mở đầu thời kỳ mới của chiến tranh cách mạng miền Nam.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, từ những nghị quyết của các kỳ đại hội, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Đức đoàn kết, ra sức thi đua, lao động sản xuất, đạt được những thành quả vượt bậc, đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực. Cùng chung tay xây dựng Châu Đức từ vùng quê nghèo với đa số xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn trở thành vùng đất trù phú, xinh đẹp, diện mạo đô thị và nông thôn khởi sắc rõ nét.

Hệ thống hạ tầng cơ sở tại địa phương ngày càng hoàn thiện, chất lượng cuộc sống của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Huyện được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2022 và là một trong hai địa phương trong tỉnh về đích sớm nhất trong Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đến năm 2023, trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo. Với những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Nhân dân và cán bộ huyện Châu Đức 2 lần được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Đức phát biểu tại buổi lễ.

Ông Hoàng Nguyên Dinh kêu gọi: "Với niềm tin và khát vọng phát triển mới, thay mặt lãnh đạo huyện Châu Đức, tôi kêu gọi cán bộ, chiến sĩ cùng các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, chung sức xây dựng huyện và tỉnh phát triển bền vững, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc cho Nhân dân, xây dựng Châu Đức xứng đáng là vùng đất yên bình và đáng sống".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhìn nhận, huyện Châu Đức kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu bước phát triển lớn mạnh và mở ra thời kỳ mới trong tiến trình phát triển, nhằm khai thác hợp lý các tiềm năng, thế mạnh và hiện thực hóa khát vọng vươn lên mạnh mẽ của vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Đức vì những thành tựu đạt được qua 30 năm xây dựng và phát triển.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, huyện Châu Đức có vị trí rất quan trọng về kinh tế, chính trị, quân sự của tỉnh và vùng Đông Nam Bộ. Những thành tựu huyện Châu Đức đạt được là vô cùng phong phú và rất đáng tự hào.

Huyện đã tập trung nguồn lực xây dựng NTM, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống người dân.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, các chương trình mục tiêu quốc gia, an sinh xã hội đạt kết quả tích cực. Đời sống nhân dân địa phương không ngừng được nâng lên. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng bộ huyện triển khai với nhiều cách làm mới, hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, dân vận, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung thực hiện, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền. Những thành quả, “trái ngọt” đó không tự nhiên có được, đó là kết quả của sự ươm trồng, vun đắp, cống hiến của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, dân và quân huyện Châu Đức.

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Đức.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt đã đề ra mục tiêu “Tầm nhìn đến năm 2050, Châu Đức trở thành khu vực kinh tế năng động, phát triển đa dạng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với công nghệ tiên tiến, các ngành dịch vụ tổng hợp phát triển hiện đại, khu vực nông thôn trù phú, phát triển theo các mô hình nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, bền vững”.

Để hiện thực hóa khát vọng vươn cao, vươn xa, Đảng bộ, chính quyền, dân và quân huyện Châu Đức không được chủ quan, lơ là, ngủ quên trên “vòng nguyệt quế” mà cần nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm hơn nữa, ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh trao Bằng khen cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Đức.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Châu Đức quyết tâm nỗ lực hơn nữa để thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII.

Trong đó, tập trung cụ thể hóa triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, định hướng phát triển huyện Châu Đức theo Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt. Tiếp tục đẩy nhanh, mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Song song với giữ vững, phát triển vùng đệm nông nghiệp và cân bằng sinh thái, gắn với bảo đảm an ninh nguồn nước. Thúc đẩy hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông theo Quy hoạch tỉnh. Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

Phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thực hiện mục tiêu chăm lo phát triển con người; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ theo hướng sâu sát thực tiễn, năng động, sáng tạo, thiết thực, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường tiếp công dân.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh trao bức trướng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Đức.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn và tin tưởng với truyền thống cách mạng, nền tảng đã tạo dựng, tiềm năng và lợi thế sẵn có, với tinh thần đoàn kết và sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, dân và quân huyện Châu Đức sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa trên hành trình phía trước.

Không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Bà Rịa-Vũng Tàu ngày càng thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện Châu Đức với chủ đề " Khúc tráng ca ngày mới".

Tại lễ kỷ niệm, chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Khúc tráng ca ngày mới” được đầu tư, dàn dựng công phu đã phác họa tự hào của các thế hệ về thành quả thấm đẫm bao tâm sức trên hành trình 30 năm; trên nền tảng biết bao xương máu vun đắp suốt dọc dài lịch sử xây dựng, bảo vệ quê hương.

Người xem không những hòa nhịp cảm xúc ở dấu mốc 30 năm huyện Châu Đức thành lập mà còn suy ngẫm, nhắc nhở về trách nhiệm kế thừa, phát huy những thành quả đạt được. Để Châu Đức như “Ngọc càng mài càng sáng”, góp phần tạo động lực để tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không ngừng phát triển, là nơi đáng sống với chỉ số phồn vinh và hạnh phúc thuộc nhóm 10 tỉnh, thành hàng đầu Việt Nam.

