Bổ sung đội ngũ, trang thiết bị y tế phục vụ Nhân dân

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chỉ đạo như trên tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Xuyên Mộc về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2024, diễn ra ngày 14/8.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của huyện Xuyên Mộc, 7 tháng đầu năm, ngành du lịch huyện khởi sắc với lượng khách du lịch tăng 13,7%, doanh thu ước đạt hơn 1.921 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách tỉnh đạt 30,6% kế hoạch năm; nguồn vốn huyện đạt 56,6% so với kế hoạch. Tổng thu ngân sách ước 1.437 tỷ đồng, đạt 49,4% so với nghị quyết, tăng 55,7% so với cùng kỳ... Huyện đã kết nạp mới 110 đảng viên, đạt 84,6% chỉ tiêu tỉnh giao năm 2024.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà huyện đạt được trong 7 tháng đầu năm. Đồng thời, chỉ đạo thời gian tới huyện cần tập trung phân luồng HS không đậu vào THPT công lập, định hướng các em tiếp tục học tập ở các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trường nghề. Đối với lĩnh vực y tế, địa phương cần tiếp tục bổ sung đội ngũ y, bác sĩ, trang thiết bị để phục vụ Nhân dân trên địa bàn.

Đối với một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt, bà Nguyễn Thị Yến yêu cầu địa phương tiếp tục nỗ lực thực hiện như thu ngân sách, thu thuế trên địa bàn.

Tin, ảnh: TRẦN TIẾN