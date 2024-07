Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Sáng 5/7, Đảng ủy phường Phước Trung (TP.Bà Rịa) tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5.

Bí thư Thành ủy Bà Rịa Trần Văn Tuấn trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Tấn Hải.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy phường Phước Trung tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội. Đảng ủy phường kết nạp 10 đảng viên mới, đạt 55 % kế hoạch năm. 15/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoach đề ra. Tổng thu ngân sách phường trên 7,3 tỷ đồng, đạt 85,5% kế hoạch năm. Phường triển khai 2 mô hình cải cách hành chính được đánh giá cao “Trạm tin thân thiện” gắn với ứng dụng công nghệ 4.0 vào cải cách hành chính tại tuyến hẻm trên địa bàn phường và “Ngày thứ Bảy vì dân” trong giải quyết thủ tục hành chính. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, việc chăm lo đời sống gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Cũng tại hội nghị, ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5 cho đảng viên Nguyễn Tấn Hải (SN 1956, sinh hoạt tại Chi bộ Khu phố 3, Đảng bộ phường Phước Trung).

Tin, ảnh: ĐÔNG TRÚC