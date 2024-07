Khai mạc Kỳ họp thứ 18, HĐND huyện Đất Đỏ khóa III

Sáng 23/7, HĐND huyện Đất Đỏ khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 18 nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Ông Trần Thanh Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; bà Nguyễn Thị Cẩm Yến, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Trần Thanh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết, tình hình kinh tế trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục giữ vững đà phát triển ổn định.

Công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, quốc phòng - an ninh được tăng cường.

Ông Trần Thanh Hùng cho biết thêm, Nghị quyết HĐND huyện đã tán thành chủ trương sáp nhập huyện Long Điền vào huyện Đất Đỏ và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Đất Đỏ giai đoạn 2023 - 2025 có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu một mốc phát triển mới của huyện trong giai đoạn mới.

Nghị quyết góp phần thúc đẩy sự phát triển về kinh tế - xã hội, hạ tầng cơ sở được đầu tư, năng lực quản lý của bộ máy chính quyền ngày càng tốt hơn và gần dân, sát với dân hơn, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và đời sống của người dân được bảo đảm, tập trung quan tâm đầu tư đúng hướng, phát huy được thế mạnh của địa phương, kinh tế - xã hội các đơn vị hành chính sau thành lập phát triển mạnh hơn.

Vì vậy, đề nghị các đại biểu HĐND huyện tập trung thảo luận, cho ý kiến vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác để HĐND huyện xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả nguồn lực trong đầu tư, các chính sách được đi vào cuộc sống và được triển khai đồng bộ.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2024, huyện có 11/17 chỉ tiêu đạt theo nghị quyết đề ra. Cụ thể, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 289,7 tỷ đồng, đạt gần 64% dự toán, tăng 43,32% so với cùng kỳ; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 39,45%.

Về chương trình xây dựng NTM, đến nay, huyện đã được công nhận huyện NTM nâng cao, xã Long Tân được công nhận xã NTM kiểu mẫu; huyện có 20 sản phẩm được công nhận OCOP…

Trong chương trình Kỳ họp, HĐND huyện Đất Đỏ sẽ thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ủy viên UBND huyện Đất Đỏ khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Võ Tài Quốc.

Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/7.

