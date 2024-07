HĐND huyện Long Điền thông qua 9 nghị quyết quan trọng

Ngày 25/7, HĐND huyện Long Điền khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 21 nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Chủ tịch HĐND huyện Long Điền Lê Thị Ngọc Hạnh và Phó Chủ tịch HĐND huyện Phạm Sơn Hùng đồng chủ tọa Kỳ họp. Ảnh: NHẬT LINH

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Lê Thị Ngọc Hạnh, Chủ tịch HĐND huyện cho biết, tình hình kinh tế trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục giữ vững đà phát triển ổn định.

Công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, quốc phòng - an ninh được tăng cường.

Các đại biểu dự Kỳ họp.

6 tháng đầu năm 2024, các chỉ tiêu của huyện Long Điền đều đạt và vượt so với kế hoạch. Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ hơn 15.600 tỷ đồng, đạt 55,9% kế hoạch, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thực hiện được 3.069,5 tỷ đồng, đạt 61,1% kế hoạch, tăng 10,8% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách Nhà nước 956,6 tỷ đồng, đạt 70,2% kế hoạch tỉnh giao, trong đó thu ngân sách trên địa bàn 328,8 tỷ đồng, đạt 55,5% kế hoạch...

Kỳ họp thông qua 9 nghị quyết quan trọng, như: Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2025; thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2024; phê duyệt quyết toán ngân sách huyện năm 2023; phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2024; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện 6 tháng cuối năm 2024…

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH