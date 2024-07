Sáng 2/7, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì hội nghị

Trình bày dự thảo báo cáo, ông Dương Trọng HIếu, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho biết, trong 6 tháng đầu năm, quy chế, chương trình làm việc của cấp ủy tiếp tục được thực hiện nghiêm túc. Tỉnh ủy tổ chức làm việc với Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024, qua đó chỉ đạo xử lý, giải quyết 13 kiến nghị của địa phương; Tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần của Thường trực Tỉnh ủy để xem xét, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống vi phạm IUU; duy trì họp Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ được chú trọng. 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã kết nạp được 821/1.450 chỉ tiêu (đạt 56,62%); trong đó, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước kết nạp được 50/50 chỉ tiêu (đạt 100%) và thành lập tổ chức đảng 3/5 chỉ tiêu (đạt 60%).

Ông Dương Trọng HIếu, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày dự thảo báo cáo.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng được tăng cường. Cấp ủy các cấp kiểm tra 267 tổ chức đảng (tăng 53,45% so cùng kỳ) và 563 đảng viên (tăng 9,11% so cùng kỳ), kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức đảng và 6 đảng viên; giám sát 211 tổ chức đảng (tăng 83,48% so cùng kỳ) và 309 đảng viên (tăng 33,19% so cùng kỳ); thi hành kỷ luật đối với 4 tổ chức đảng (giảm 20% so cùng kỳ) và 47 đảng viên (giảm 35,62% so cùng kỳ).

Các đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị.

Trong chương trình hội nghị, lãnh đạo các ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy tương đương đã báo cáo kết quả đạt được, nêu rõ những hạn chế, tồn tại trong 6 tháng đầu năm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU – NHẬT LINH