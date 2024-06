Tuyên truyền kiến thức quốc phòng tới 160 chức sắc, chức việc tôn giáo

Chiều 10/6, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng cho 160 chức sắc, chức việc, tu sĩ các tôn giáo và người uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Các đại biểu tại hội nghị.

Trung tá, Tiến sỹ Lê Hoàng Việt Lâm, Giảng viên chính Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, Trường ĐH An ninh Nhân dân, Bộ Công an - báo cáo viên của hội nghị đã thông tin đến các đại biểu các nội dung: tình hình thời sự trong và ngoài nước; đường lối ngoại giao của Đảng; nâng cao nhận biết, cảnh giác, đấu tranh với các hình thức lợi dụng tôn giáo, các hiện tượng tôn giáo mới, tà đạo gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh tôn giáo chính thống, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống Nhân dân.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH