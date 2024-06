Truyền thông bảo vệ an toàn đường ống dẫn khí

Ngày 4/6, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phối hợp với UBND TT.Phước Hải, UBND xã Lộc An (huyện Đất Đỏ) và công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn tổ chức truyền thông bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí.

Lực lượng BĐBP tỉnh tuyên truyền pháp luật trong buổi gặp gỡ với ngư dân.

Theo đó, lực lượng chức năng phổ biến, hướng dẫn ngư dân hoạt động khai thác hải sản trên biển hiểu biết, nắm vững các tọa độ mà đường ống dẫn khí đi qua để khi hành nghề không vi phạm.

Đồng thời, lực lượng biên phòng cũng tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Qua đó góp phần bảo vệ biên giới, chủ quyền biển đảo; bảo vệ an ninh, an toàn các công trình dầu khí.

VƯƠNG LÂM