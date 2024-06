Không để bất ngờ, bị động trong mọi tình huống

Ngày 21/6, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2024.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng. Nổi bật, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng được nâng lên, tỷ lệ đảng viên chính thức đạt 1,46%. Công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì chặt chẽ, phát huy vai trò của từng ngành, lĩnh vực, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; bảo vệ an toàn các cao điểm lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, đất nước.

LLVT tỉnh đã phối hợp với các lực lượng tuần tra gần 30.400 tổ với 63 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, đền ơn, đáp nghĩa... được quan tâm; xây tặng 11 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả nổi bật mà LLVT tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; không để xảy ra điểm nóng; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các địa phương chặt chẽ, an toàn…

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 khen thưởng 2 tập thể, 2 cá nhân, 2 gia đình tiêu biểu, gương mẫu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024; Bộ CHQS tỉnh khen thưởng 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hội thi, hội thao do Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng tổ chức.

TRÚC GIANG