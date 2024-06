Hiệu quả từ đề án tuyên truyền Luật Cảnh sát biển

Với quyết tâm đưa Luật Cảnh sát biển vào cuộc sống, Bà Rịa - Vũng Tàu đã nỗ lực triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” nghiêm túc, đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp tổ chức chương trình công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" và tặng quà cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Xuyên Mộc.

Tích cực tuyên truyền

Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Huyện ủy, UBND huyện Xuyên Mộc tổ chức cuối tháng 5 vừa qua là một trong những hoạt động triển khai có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” (sau đây gọi tắt là đề án). Tại chương trình này, người dân được thông tin, tuyên truyền một cách trực quan sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam cũng như các quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

“Chúng tôi luôn ghi nhớ để vừa phát triển kinh tế biển, làm giàu bền vững vừa tham gia, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, ngư dân Hoàng Minh Đàn (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc)” tham gia chương trình, bày tỏ.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, với quyết tâm đưa Luật Cảnh sát biển vào cuộc sống, tỉnh đã triển khai thực hiện đề án một cách nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả. Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân.

Theo đó, các đơn vị lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh đã bám sát mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, kế hoạch và huy động tối đa các nguồn lực, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị; đa dạng các hình thức, vận dụng mô hình, chương trình, cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Nhiều chương trình mang lại hiệu quả thiết thực, được Nhân dân tin yêu, ủng hộ, như: Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân; Cảnh sát biển đồng hành cùng tôn giáo, dân tộc; các cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương; Ăn sáng cùng ngư dân…

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh Sát biển 3 nhận định: Qua triển khai thực hiện một số mô hình, chương trình phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng chân và thuộc địa bàn quản lý đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, gặt hái nhiều kết quả tích cực.

Thực hiện đề án 5 năm qua, các cơ quan, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức, phối hợp tổ chức biên soạn, cấp phát hơn 9.000 tờ rơi, tổ chức 96 hội nghị, hơn 5.000 buổi tuyên truyền về biển, đảo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, các quy định về phòng chống IUU cho hơn 16.000 lượt người; phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức 13 cuộc thi tìm hiểu “Em yêu biển, đảo quê hương” cho hơn 50.000 lượt HS; cấp hơn 1.200 đầu sách pháp luật cho Bộ CHQS tỉnh và cấp 8 “Tủ sách pháp luật” cho các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh…

Tiếp tục triển khai hiệu quả đề án

Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng, qua 5 năm thực hiện đề án, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân ngày càng được nâng lên; từng bước hạn chế, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống khai thác IUU, tội phạm ma túy tại các địa phương. Qua đó góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chủ quyền, trật tự an toàn biển đảo, bảo vệ tài nguyên môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các địa phương ven biển cũng như xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Để việc thực hiện đề án đạt hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, mới đây, tại hội nghị tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019 - 2023”, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng phát huy vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp, nhất là ở cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện.

“Cùng với đó, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát huy vai trò các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức trong tham gia nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, chấp hành pháp luật và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn trên biển của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”, Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH