Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu

Ngày 20/6, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Đức tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2024.

Thời gian qua, Ban CHQS huyện triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Nổi bật là việc duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức huấn luyện, bắn súng cho các đối tượng đúng nội dung kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tăng gia sản xuất được thực hiện tốt, đảm bảo quân số khỏe đạt 100%...

MẠNH QUÂN