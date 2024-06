Để tàu kiểm ngư an toàn khi ra khơi

Thường xuyên phải hoạt động dài ngày trên biển trong điều kiện khắc nghiệt, nên công tác bảo đảm kỹ thuật các tàu kiểm ngư với phương châm “thực chất, vững chắc và an toàn” luôn là ưu tiên hàng đầu.

Công tác bảo đảm kỹ thuật trên các tàu kiểm ngư có vai trò rất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Tàu là nhà, máy tàu là con tim

Trên Tàu KN-209 tại Chi đội Kiểm ngư số 2 (TP. Vũng Tàu), cán bộ, nhân viên, thủy thủ tàu đang cần mẫn cọ gỉ, quét sơn, tra dầu mỡ, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật các trang bị, phương tiện. Mồ hôi nhễ nhại, Thủy thủ trưởng Tàu KN-209 Nguyễn Văn Phú cho biết, công tác kỹ thuật là sức sống của tàu kiểm ngư. Đối với những thủy thủ như ông thì tàu là nhà và máy tàu chính là “con tim” của tàu. Tim khỏe, thì tàu khỏe. Do đó, để “trái tim” tàu luôn khỏe thì công tác bảo đảm kỹ thuật tàu là ưu tiên hàng đầu.

Theo ông Phú, đặc thù của tàu kiểm ngư là phải làm việc liên tục trong môi trường nước biển, thời tiết khắc nghiệt nên các loại máy móc, trang bị dễ hỏng hóc, xuống cấp. Nhất là khi xảy ra các tình huống về kỹ thuật, vấn đề tổ chức cứu kéo, sửa chữa, cơ động tàu trên biển xa sẽ rất khó khăn. Do đó, các nhân viên kỹ thuật luôn phải nắm chắc tình trạng kỹ thuật của máy móc, kịp thời phát hiện hư hỏng để có kế hoạch sửa chữa kịp thời. Đồng thời, có biện pháp nâng cao tuổi thọ máy móc, trang bị, góp phần nâng cao sức sống của các tàu và khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Vì vậy, công tác đảm bảo kỹ thuật cho các chuyến tàu là rất quan trọng. Theo đó, trước và sau mỗi chuyến hành trình trên biển, Chi đội Kiểm ngư số 2 đều tổ chức duy trì tốt công tác kiểm tra, sửa chữa định kỳ, duy trì đều đặn, nghiêm túc hàng ngày, tuần, tháng, quý về vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng máy móc trang bị và các hệ thống đảm bảo an toàn cho các thiết bị. Chi đội đặc biệt chú ý đối với các thiết bị điện tử nhạy cảm với sự thay đổi, ảnh hưởng của thời tiết khí hậu và nước biển.

Ngoài ra, tàu khi đi làm nhiệm vụ cần chuẩn bị dự trữ vật tư, phụ tùng thay thế và tăng cường tổ thợ để chủ động tự khắc phục các sự cố về kỹ thuật trong quá trình hoạt động. Nhờ đó, mặc dù tàu thường xuyên hoạt động dài ngày trên biển, nhưng trang bị máy móc kỹ thuật luôn được bảo đảm tốt, vừa góp phần kéo dài tuổi thọ của trang bị, vừa tiết kiệm chí phí sửa chữa hàng năm, nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác trang bị kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ.

“Trước khi xuất bến, cơ quan kỹ thuật Chi đội Kiểm ngư số 2 đã tổ chức kiểm tra tỉ mỉ, kỹ lưỡng tình trạng kỹ thuật máy móc. Các trang bị phải bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt nhất để sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, đơn vị giảm thiểu được những hư hỏng do lỗi chủ quan”, ông Nguyễn Văn Hiển, Chủ nhiệm Kỹ thuật Chi đội Kiểm ngư số 2 nhấn mạnh.

Làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật

Ông Hoàng Văn Ảnh, Phó Chi đội trưởng, Chi đội Kiểm ngư số 2 cho biết, để các con tàu hoạt động tốt, bảo đảm an toàn, việc duy trì, thực hiện nghiêm mọi mặt công tác kỹ thuật là yêu cầu cấp thiết. Trong đó, xác định yếu tố con người là then chốt, quyết định chất lượng bảo đảm kỹ thuật, đơn vị đã tổ chức hiệu quả công tác huấn luyện cho các lực lượng; tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi, rút kinh nghiệm về công tác chuyên môn.

Cấp ủy các tàu cũng luôn chủ động đẩy mạnh công tác huấn luyện và khuyến khích đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn tự học tập, tự nghiên cứu làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, trước hết đối với các trang bị kỹ thuật mới, hiện đại.

“Chúng tôi luôn đảm bảo 100% cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật được huấn luyện sâu, kỹ về tính năng kỹ thuật, chiến thuật của các trang bị; thành thạo quy trình thao tác sử dụng, quy trình bảo quản, bảo dưỡng; bảo đảm an toàn trong vận hành, khai thác, sử dụng và bảo quản”, ông Ảnh nói.

Nhờ chủ động đi trước trong bảo đảm kỹ thuật mà từ năm 2014 đến nay, Chi đội Kiểm ngư số 2 đã tổ chức được hơn 1.000 chuyến tàu hoạt động trên các vùng biển với hành trình hàng triệu hải lý, bảo đảm an toàn. Nhiều năm liền đơn vị được cấp trên công nhận đạt danh hiệu “Quản lý khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Bài, ảnh: THANH HẢI-THẾ TRÍ