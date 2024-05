Video: Khai mạc triển lãm TP.Bà Rịa xây dựng và phát triển

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập TP.Bà Rịa (2/6/1994 -2/6/2024), sáng 23/5, tại Quảng trường công viên Bà Rịa, UBND TP.Bà Rịa đã tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “TP.Bà Rịa xây dựng và phát triển”.

Ông Trần Văn Tuấn, Bí thư Thành ủy Bà Rịa; ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch UBND TP.Bà Rịa và đại biểu tham quan các gian trưng bày tại triển lãm.

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Huy Quang, Phó Chủ tịch UBND TP.Bà Rịa nhấn mạnh, triển lãm gồm 2 nội dung: triển lãm hình ảnh và trưng bày các sản phẩm OCOP của thành phố và tỉnh.

Đây là một trong những hoạt động văn hóa nêu bật những hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Bà Rịa trong quá trình xây dựng và phát triển. Thông qua triển lãm giới thiệu công tác phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để xây dựng TP. Bà Rịa là đô thị hành chính và dịch vụ thương mại. Đồng thời, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP của Bà Rịa- Vũng Tàu.

Đại biểu tham gian gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP.

Triển lãm gồm 4 chuyên đề gồm: Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội: Giới thiệu hình ảnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố về phát triển Kinh tế- Văn hóa xã hội- Quốc phòng an ninh. Nêu bật thành tựu trên các lĩnh vực: Kinh tế- Văn hóa thể thao, giáo dục, y tế; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách người có công, thực hiện chương trình giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới; bảo đảm Quốc phòng- An ninh…

Triển lãm trưng bày, giới thiệu 12 gian hàng sản phẩm OCOP của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết: Giới thiệu các hoạt động của UBMTTQVN thành phố, các đoàn thể chính trị, xã hội, các hội quần chúng trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân.

Xã, phường- Nền tảng vững chắc cùng thành phố phát triển: Giới thiệu những hoạt động tiêu biểu của các xã, phường trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội- góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân.

Công tác quy hoạch và hoạt động của doanh nghiệp: Giới thiệu về quy hoạch chỉnh trang đô thị, những định hướng để phát triển thành phố trong tương lai thông qua một số công trình xây dựng hạ tầng cơ sở, nhà ở, hệ thống giao thông hiện đại làm thay đổi của TP. Bà Rịa.

Bên cạnh triển lãm các hình ảnh của TP. Bà Rịa qua 30 năm xây dựng và phát triển, triển lãm còn trưng bày, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm OCOP của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với 12 gian hàng/21 DN với hơn 40 sản phẩm.

Triển lãm được tổ chức trong 2 ngày 23/5 và 24/5/2024.

Tin, ảnh: NHÃ UYÊN