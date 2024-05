Ươm mầm để tổ chức Đội thêm vững mạnh

Trải qua 83 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Ðội TNTP Hồ Chí Minh đã “ươm mầm” nhiều đội viên, thiếu niên, nhi đồng phấn đấu học tập và rèn luyện, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Đội viên tiêu biểu hào hứng đeo khăn quàng đỏ đứng vào tổ chức Đội.

Thiếu nhi học và làm theo lời Bác

Toàn tỉnh hiện có hơn có hơn 181.000 đội viên, nhi đồng thuộc 229 liên đội các trường TH, THCS. Để xây dựng tổ chức Đội vững mạnh về mọi mặt, công tác giáo dục truyền thống của dân tộc cho đội viên được Hội đồng Đội tỉnh, Hội đồng Đội các cấp và liên đội các trường đặc biệt quan tâm và chỉ đạo tổ chức. Thông qua các buổi ngoại khóa, tham quan di tích lịch sử; hội thi tìm hiểu, tọa đàm, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử… dần bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, giúp thiếu nhi rèn luyện ý thức học tập, tu dưỡng đạo đức.

24 HS tiêu biểu khối 3 vừa được Trường TH Trần Phú (xã Suối Rao, huyện Châu Đức) kết nạp Đội tại Tượng đài Chiến thắng Bình Giã. Đó là những bông hoa có thành tích học tập tốt, năng nổ trong các hoạt động, phong trào do Liên đội trường tổ chức.

Em Chung Ngọc Xuân Thùy (HS Trường TH Trần Phú) chia sẻ: “Được đứng vào hàng ngũ Đội là niềm tự hào lớn của tất cả các đội viên. Em sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”.

Trong hành trình tham gia các hoạt động, phong trào của tổ chức Đội, HS tiêu biểu khối lớp 9 được liên đội các trường tổ chức lớp học cảm tình Đoàn, tìm hiểu về tổ chức Đoàn, ý nghĩa ngày thành lập Đoàn; các phong trào, hoạt động đoàn… Đặc biệt là biết được những hoạt động của anh chị ĐVTN thời trước đến bây giờ đã cống hiến như thế nào cho quê hương, đất nước để từ đó các em ý thức về vai trò của bản thân, có sự chuẩn bị để cống hiến sức trẻ của mình xây dựng quê hương. Từ đó ươm mầm hạt nhân để kết nạp vào tổ chức Đoàn, kịp thời phát hiện nhân tố ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Em Trần Thị Trúc My (lớp 9, Trường THCS Nguyễn Công Trứ, TT.Long Hải, huyện Long Điền) cho biết, trong các hoạt động được liên đội tổ chức, em và các bạn đã được đến dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ xã Phước Tỉnh, dọn dẹp vệ sinh… “Nhìn lên bảng tên dày đặc viết tên các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu để đổi lại cuộc sống yên bình, độc lập cho non sông, em luôn tự hào và biết ơn để từ đó nỗ lực học tập tốt hơn nữa, xứng đáng là một đoàn viên trong hàng ngũ của tổ chức Đoàn”, Trúc My chia sẻ.

Từ việc đổi mới về nội dung, hình thức với nhiều công trình, phần việc cụ thể trong công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi, nhiều năm liền, Hội đồng Đội tỉnh liên tục gặt hái nhiều thành quả, vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương.

Vì đàn em thân yêu

Các tổ chức Đoàn, Đội trường học luôn đổi mới, đa dạng hoạt động, mô hình, phong trào hoạt động phù hợp với điều kiện, đặc thù, giúp thanh thiếu nhi học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện. Đặc biệt, 100% liên đội các trường đều tổ chức phong trào hỗ trợ HS nghèo, có hoàn cảnh khó khăn như: “Nghìn việc tốt”, “Vì đàn em thân yêu”, “Vòng tay bè bạn”… Riêng năm học 2022-2023, các cấp Đoàn, Hội, Đội khối trường học đã quyên góp, vận động trao tặng học bổng, thẻ BHYT, xe đạp, quần áo, dụng cụ học tập cho hơn 11.800 thiếu nhi, đội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 2,2 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Lê Hoa Nguyệt, Tổng phụ trách Đội Trường TH Trưng Vương (TP.Vũng Tàu) cho biết: “Phong trào “Bạn giúp bạn, trường giúp trường” được liên đội trường triển khai từ nhiều năm về trước và được phụ huynh, HS hưởng ứng. Từ các phong trào này, HS biết chia sẻ, quan tâm tới bạn bè cùng trang lứa. Bên cạnh đó, các em có thêm các kỹ năng mềm cần thiết để phát triển toàn diện”.

Ông Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết thêm: “Hàng năm, Sở GD-ĐT tỉnh đều ký kết với Tỉnh Đoàn về các chương trình phối hợp để thực hiện các hoạt động giáo dục, văn nghệ, giáo dục thể chất hoặc các kỹ năng sống cho các em. Từ đó nâng cao chất lượng dạy và học trong trường học”.

Anh Thôi Đại Việt, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh nhận định, tất cả các hoạt động của liên đội trong trường học đều hướng đến và lấy đội viên, thiếu nhi làm trọng tâm, xây dựng cho các em có được những sân chơi lành mạnh. Cũng như giáo dục cho các em lý tưởng, đạo đức cách mạng để các em có thể trở thành những đoàn viên sau này.

Bài, ảnh: MAI NGỌC