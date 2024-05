Sáng 22/5, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an.

PHÚC LƯU