Quốc hội thảo luận Dự Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Tiếp tục Chương trình lập pháp tại Kỳ họp thứ 7, chiều 30/5 tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiếp tục thảo luận đối với Dự Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham dự phiên họp.

Báo cáo với Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết: Dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý có 7 chương, 85 điều. So với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý đã bỏ 7 điều, bổ sung 19 điều và chỉnh lý về nội dung và kỹ thuật văn bản tại 66 điều. Đồng thời, nhiều điều, khoản, mục tại các chương đã được sắp xếp, bố cục lại cho hợp lý, chặt chẽ và thống nhất.

Phát biểu thảo luận tại hội trường, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải Quân, đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng: Dự thảo Luật đã lược bỏ các Điều quy định cụ thể về trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan (Điều 64, 65, 66 và Điều 68 dự thảo Luật Chính phủ trình) là hợp lý.

Đối với đề xuất của Ủy ban Quốc phòng và An ninh về phương án bổ sung Điều 7 quy định về Tổ chức chỉ đạo liên ngành về CNQP, AN trong dự thảo Luật, đại biểu Yên cho biết: Quy định này còn là kết quả kế thừa của thực tiễn công tác quản lý nhà nước về CNQP, AN và kinh nghiệm thế giới.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải Quân, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu tại phiên họp.

Thực tế hiện nay, Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về xây dựng và phát triển CNQP, AN do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Song về vấn đề này đại biểu Yên đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc nên quy định khung trong dự thảo Luật về nội dung chức năng, nhiệm vụ và thành phần tham gia, cơ quan đầu mối giúp việc Ban chỉ đạo làm cơ sở để Chính phủ quy định chi tiết.

Đối với quy định tổ hợp công nghiệp quốc phòng từ Điều 41 đến Điều 44 dự thảo luật, đại biểu cho biết đây là nội dung mới trong dự thảo Luật.

Theo đó, Tổ hợp CNQP không hình thành pháp nhân, không phải là tập đoàn mà được xác định là hệ thống liên kết, hợp tác của cơ sở CNQP, tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng điều kiện nhất định, lấy cơ sở CNQP nòng cốt làm hạt nhân để hình thành chuỗi giá trị tạo ra sản phẩm quốc phòng theo nhóm, chuyên ngành sản phẩm vũ khí trang bị kỹ thuật.

Dự thảo Luật chỉ quy định theo hướng xác định khung, nguyên tắc về các nội dung: Chức năng, nhiệm vụ, thành phần của Tổ hợp CNQP, hạt nhân Tổ hợp CNQP, thành phần khác của Tổ hợp CNQP, Chính sách của Nhà nước đối với Tổ hợp CNQP.

Đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết. Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng đã quy định các chính sách cụ thể và đặc thù cho hạt nhân của Tổ hợp CNQP.

Theo đại biểu Yên, đây là bước đầu tạo hành lang pháp lý cho phép xây dựng, hoàn thiện thể chế cho loại hình Tổ hợp CNQP này, góp phần thúc đẩy hình thành Tổ hợp CNQP trong thực tiễn.

Tuy nhiên, đại biểu Yên đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, rà soát, làm rõ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 42 về nội dung “Được trích lại một phần từ Quỹ đầu tư và phát triển của doanh nghiệp để phục vụ cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” để tránh trùng lặp với nhiệm vụ chi của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp hạt nhân tổ hợp CNQP; danh sách cơ sở CNQP là thành viên tổ hợp do Bộ Quốc phòng phê duyệt, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, làm rõ quy định tại Điều 44 về đối tượng áp dụng chính sách, do tổ hợp không phải là tổ chức, không phải là pháp nhân mà là hệ thống liên kết, hợp tác của cơ sở công nghiệp quốc phòng, tổ chức, doanh nghiệp.

Gửi bài thảo luận đến Ban soạn thảo tại phiên họp, Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc quy định việc trích lập từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.

Theo đại biểu, nội dung này liên quan đến quy định để nghiên cứu phát triển, sản xuất sản phẩm mới, công nghệ cao phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, để bù đắp chi phí cho doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt không thành công tại khoản 4 Điều 21 và để tạo nguồn cho Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh tại điểm b khoản 2 Điều 22.

Đại biểu cho biết về cơ bản, đồng tình với mục đích của việc trích này. Tuy nhiên, nội dung “sau khi trích lập Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh và các quỹ theo quy định của pháp luật” đại biểu nhận Ban soạn thảo cần phải làm rõ, trích cho Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh bao nhiêu % và cần cân nhắc có sự trùng lặp giữa nhiệm vụ chi của Quỹ và nhiệm vụ chi của nguồn ngân sách để lại hay không.

Đối với điểm e khoản 2 Điều 2, đại biểu Hùng đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, rà soát quy định cho phù hợp, không quy định cụ thể về mức ưu đãi thuế trong Luật này, mà nên quy định khung để các văn bản pháp luật về thuế quy định chi tiết hoặc nếu đã có quy định thì cần thưc hiện dẫn chiếu.

Bên cạnh đó, đại biểu Hùng cũng đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục quan tâm, rà soát kỹ lưỡng các nội dung đặc thù, vượt trội tại dự thảo Luật có khác với phát luật hiện hành để quy định tại khoản 2 Điều này cho đầy đủ, đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật.

CHÂU VŨ - MINH THIÊN (Từ Hà Nội)