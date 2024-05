Hơn 99% cử tri đồng ý sáp nhập huyện Long Điền và Đất Đỏ

Thông tin trên được đưa ra tại Báo cáo số 259/BC-UBND ngày 9/5/2024 của UBND tỉnh về tổng hợp kết quả cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.3

Thành viên Tổ phát phiếu lấy ý kiến ấp An Lạc, xã An Nhứt, huyện Long Điền phát phiếu lấy ý kiến đến người dân trong ấp ngày 25/4.

Cụ thể, số cử tri tán thành chủ trương sáp nhập huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ, lấy tên là huyện Long Đất là 166.269 người trên tổng số 167.615 người tham gia lấy ý kiến, đạt tỷ lệ 99,2%.

Số cử tri không tán thành chủ trương kể trên là 1.292 người, đạt tỷ lệ 0,77%. Số cử tri có ý kiến khác là 130 người, đạt tỷ lệ 0,08% so với tổng số cử tri và đạt tỷ lệ 0,08%.

Về việc sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc TP.Bà Rịa, có 9.938/10.052 cử tri đồng ý sáp nhập phường Phước Hiệp vào phường Phước Trung lấy tên là phường Phước Trung.

Về việc sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc huyện Long Điền, có 16.318/16.369 cử tri đồng ý sáp nhập 3 xã An Nhứt, An Ngãi và Tam Phước lấy tên là xã Tam An.

Về việc sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc huyện Đất Đỏ, có 8.598/9.007 cử tri đồng ý sáp nhập xã Lộc An vào xã Phước Hội lấy tên là xã Phước Hội.

Có 21.568/21.786 cử tri đồng ý sáp nhập xã Long Mỹ vào thị trấn Phước Hải lấy tên là thị trấn Phước Hải.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG