Chiều 14/5, HĐND huyện Long Điền khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 20 (Kỳ họp chuyên đề).

Bà Lê Thị Ngọc Hạnh, Chủ tịch HĐND huyện và ông Phạm Sơn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu thông qua Tờ trình số 5394/TTr-UBND ngày 9/5/2024 của UBND huyện về việc tán thành chủ trương sáp nhập huyện Long Điền vào huyện Đất Đỏ và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Long Điền giai đoạn 2023-2025; Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Long Điền.

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Long Điền giai đoạn 2023-2025. Cụ thể, nhập nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Long Điền vào huyện Đất Đỏ thành 1 đơn vị hành chính cấp huyện mới, lấy tên là huyện Long Đất; nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã An Nhứt vào xã An Ngãi và xã Tam Phước thành 1 đơn vị hành chính cấp xã mới, lấy tên là xã Tam An.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH