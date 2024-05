Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Chiều 28/5, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 40 năm công tác công an phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước (1986 - 2026).

Trong thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xây dựng lực lượng từng bước trưởng thành, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người dân trên địa bàn.

Trong giai đoạn từ 2005 - 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 15.267 vụ vi phạm về trật tự xã hội; cơ quan công an đã làm rõ 11.484 vụ/17.663 đối tượng (đạt tỷ lệ 75,2%). Trong đó, điều tra, làm rõ án rất nghiêm trọng đạt tỷ lệ hơn 95%. Riêng án đặc biệt nghiêm trọng đã điều tra làm rõ đạt tỷ lệ 100%; không để phát sinh tội phạm có tổ chức, băng, nhóm tội phạm và tội phạm hoạt động dưới dạng “tín dụng đen”; không để tồn tại tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công an góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.

Một lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất và 15 nguyên lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

TRÍ NHÂN