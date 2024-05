BCH Đảng bộ huyện Long Điền cho ý kiến về sáp nhập đơn vị hành chính

Sáng 9/5, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị cho ý kiến các nội dung liên quan đến sáp nhập huyện Long Điền-Đất Đỏ và 3 xã An Nhứt, An Ngãi và Tam Phước.

Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của UBND huyện Long Điền, sau khi sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của huyện Long Điền vào huyện Đất Đỏ theo Nghị quyết HĐND tỉnh, sẽ thành lập huyện mới, lấy tên là Long Đất. Đồng thời, sẽ thành lập xã Tam An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 3 xã: An Nhứt, An Ngãi và Tam Phước. Sau khi sáp nhập, xã Tam An có diện tích 37,12 km2, quy mô dân số 22.633 người.

Tại hội nghị, 100% đại biểu đã thống nhất tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thông qua chủ trương sáp nhập huyện Long Điền vào huyện Đất Đỏ, sáp nhập 3 xã An Nhứt-An Ngãi-Tam Phước giai đoạn 2023-2025.

Dự kiến tại kỳ họp diễn ra trong tuần tới, HĐND huyện Long Điền sẽ thông qua các nội dung về sáp nhập đơn vị hành chính của huyện.

