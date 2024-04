Thẩm định, góp ý hàng trăm dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 10/4, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I/2024.

Trong quý I, Sở Tư pháp và các phòng tư pháp đã thẩm định 14 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và góp ý 193 dự thảo văn bản do các sở, ngành gửi đến yêu cầu thẩm định, góp ý. Sở Tư pháp tự kiểm tra 9 quyết định QPPL do UBND tỉnh ban hành; kiểm tra theo thẩm quyền 4 quyết định QPPL do UBND cấp huyện ban hành. Qua kiểm tra, các văn bản được ban hành đúng thể thức, thẩm quyền và đảm bảo về nội dung.

Công tác quản lý Nhà nước các nghề tư pháp tiếp tục được tăng cường, gắn với công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, đào tạo bồi dưỡng, công tác xây dựng ngành… được chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.

MẠNH QUÂN