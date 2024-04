Tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật cho lực lượng công an

Ngày 16/4, Công an tỉnh khai mạc lớp tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an Nhân dân (CAND) cho hơn 70 lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương.

Trong thời gian 2 ngày (16 và 17/4), các học viên được phổ biến, quán triệt những nội dung, vấn đề, kiến thức mới của Bộ Công an quy định về công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật… trong CAND. Đồng thời, được hướng dẫn, thực hành các động tác trong điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, kỹ, chiến thuật, võ thuật CAND; phương pháp, cách thức sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

TRÍ HUY