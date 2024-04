Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tham gia đoàn công tác tại Trung Quốc

Tiếp tục chuyến công tác tại Trung Quốc, trong các ngày 28-29-30/3, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ KH-ĐT đến làm việc tại Thượng Hải, Trung Quốc. Tham dự cùng đoàn có lãnh đạo một số bộ, ngành và lãnh đạo một số địa phương.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tham gia cùng đoàn có ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đoàn công tác thăm triển lãm thành quả 10 năm xây dựng khu thương mại tự do Thượng Hải

Nội dung chuyến đi nhằm tìm hiểu, nghiên cứu một số kinh nghiệm trong việc triển khai xây dựng thệ thống đường sắt tốc độ cao, xây dựng và phát triển mô hình khu thương mại tự do, trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Trong những ngày ở Thượng Hải, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã có cuộc làm việc với Ủy ban Quản lý Khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải. Tại đây, Cục trưởng Ủy ban Quản lý khu thương mại tự do Thượng Hải Tiêu Kiện đã giới thiệu và trao đổi với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác nhiều kinh nghiệm xây dựng Khu thương mại tự do thí điểm Thượng Hải.

Đoàn công tác và lãnh đạo Ủy ban Quản lý Khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải tại buổi làm việc

Điểm nổi bật của Khu thương mại tự do thí điểm Thượng Hải là xây dựng và thử nghiệm nhiều cơ chế, chính sách quản lý mở, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư, tài chính, dữ liệu, khoa học công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Danh mục ngành nghề hạn chế đầu tư nước ngoài đến nay giảm xuống chỉ còn 27 ngành nghề, trong khi đó đã giảm 68 điều kiện kinh doanh các ngành dịch vụ đặc thù. Nhiều lĩnh vực về viễn thông, quản lý tàu biển, quản lý tài chính trước đây không cho doanh nghiệp nước ngoài tham gia, nay đã cho phép.

Khu thí điểm cũng có mô hình quản lý, giám sát thuận lợi cho thương mại quốc tế, cho phép hàng hóa nhập khẩu trước, thông quan sau. Đẩy nhanh tốc độ thông quan tại Thượng Hải chỉ trong 6 tiếng.

Tại đây cũng mở ra một hệ sinh thái tài chính mở để phục vụ nhu cầu của nền kinh tế. Ví dụ cho phép thiết lập tài khoản thương mại tự do, tài khoản cả đồng nhân dân tệ và ngoại tệ. Thành lập trung tâm giao dịch năng lượng quốc tế Thượng Hải. Thiết lập hệ thống tạo thuận lợi hóa cho các ngành nghề mới nổi như công nghiệp bán dẫn, y dược sinh học. Sở Giao dịch dữ liệu Thượng Hải cũng được hình thành.

Đoàn công tác đã đặt nhiều câu hỏi, cùng trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm xây dựng khu thương mại tự do, đặc biệt là việc tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, các vấn đề liên quan đến thử nghiệm thể chế, mô hình hoạt động.

Tiếp đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã thăm trung tâm Nghiên cứu và Phát triển toàn cầu (Global R&D Center) và Trung tâm đổi mới sáng tạo khoa học sức khoẻ quốc tế (Jing’an CciC & iCampus), của Tập đoàn AstraZeneca tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Tại đây, Đoàn đã tham quan các phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển toàn cầu của Astrazeneca Trung Quốc, đồng thời trao đổi kinh nghiệm với lãnh đạo AstraZeneca về việc thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo và công nghệ; nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và thu hút nguồn lực về xây dựng mô hình đổi mới sáng tạo; xúc tiến và thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao trong y tế.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, với sự hỗ trợ từ AstraZeneca và các đối tác, Việt Nam sẽ có thể nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Bên cạnh đó, kết nối năng lực của các DN và tổ chức trong xã hội để cùng đem lại cuộc sống chất lượng và bền vững hơn cho người dân.

“Quy mô hiện đại của trung tâm R&D toàn cầu và các cơ sở khác trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của AstraZeneca tại đây là một hình mẫu điển hình của việc hợp tác đầu tư hiệu quả của doanh nghiệp và nhà nước mà chúng ta có thể học hỏi, tham khảo cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), góp phần xây dựng cộng đồng và xã hội Việt Nam thịnh vượng và bắt kịp các quốc gia trong khu vực và thế giới”, Bộ trưởng chia sẻ.

Đoàn công tác cũng đã đến thăm Triển lãm Quy hoạch TP. Thượng Hải. Trung tâm là nơi trưng bày quy hoạch đô thị Thượng Hải trong quá khứ, hiện tại và tương lai bằng nhiều cách trưng bày truyền thống và hiện đại. Triển lãm cũng thể hiện định hướng quy hoạch của đô thị Thượng Hải, nhưng vẫn có những sự phong phú về lịch sử, văn hóa, lấy con người làm trung tâm, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường...

