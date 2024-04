Kinh tế Long Điền có nhiều chuyển biến tích cực

Sáng 4/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024.

Bí thư Huyện ủy Huỳnh Sơn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Võ Hữu Hạnh và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Long Điền đồng chủ trì hội nghị.

Trong quý I/2024, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực và đã thực hiện tốt, đồng bộ các nhiệm vụ. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế tăng so với cùng kỳ. Cụ thể: tổng doanh thu thương mại, dịch vụ hơn 7.859 tỷ đồng, đạt 28,2% so kế hoạch, tăng 9,7% so cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị sản xuất Công nghiệp - TTCN ước thực hiện hơn 1.546 tỷ đồng, tăng 0,2% so cùng kỳ.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy .

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng đến ngày 31/3 ước 164,2 tỷ đồng, đạt 21,38% kế hoạch. Tổng thu ngân sách Nhà nước gần 317 tỷ đồng, đạt 23,3% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó thu ngân sách trên địa bàn 166,1 tỷ đồng/592,3 tỷ đồng, đạt 28,04% kế hoạch tỉnh giao, đạt 305,9% so với cùng kỳ.

Quý I, các xã An Ngãi, An Nhứt đã được Đoàn thẩm định tỉnh khảo sát, thẩm định mức độ đạt các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và đang được đề xuất UBND tỉnh xét, công nhận cho 2 xã.

Về công tác phát triển đảng viên, tính đến cuối tháng 3/2024, toàn huyện kết nạp 41 đảng viên, đạt 41,83% so với chỉ tiêu tỉnh giao.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Long Điền tăng so với cùng kỳ. Trong ảnh: Du khách tham quan Điểm ẩm thực An Nhứt, xã An Nhứt. Ảnh: NHẬT LINH

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung vào nhiệm vụ quý II, như: tổ chức tốt các hoạt động phục vụ du lịch dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5; Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ rừng, PCCC rừng và bảo vệ thiên nhiên; Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2024 và Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2024; phấn đấu giải ngân vốn đầu tư xây dựng, thu-chi ngân sách đạt và vượt so với kế hoạch...

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH