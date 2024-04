Kiểm soát chặt vùng biên giới biển

Phát biểu với báo giới, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết, Việt Nam có nhiều cảng biển nước sâu, do đó các đối tượng đã lợi dụng cảng biển để buôn lậu hàng hóa, vận chuyển trái phép chất ma túy. Thời gian qua một số tỉnh như Bình Thuận, Tiền Giang, Quảng Ngãi và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã liên tiếp phát hiện ma túy trôi dạt vào bờ, khối lượng từ vài chục đến vài trăm kg. Từ đó có thể thấy tình hình mua bán trái phép chất ma túy trên biển đang rất phức tạp, có xu hướng tăng, thủ đoạn tinh vi, số lượng vận chuyển lớn. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố phối hợp cùng các lực lượng tăng cường tuần tra; kịp thời ngăn chặn người dân cất giấu ma túy để xử lý theo quy định.