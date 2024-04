Huyện Xuyên Mộc tăng trưởng khá trong quý I/2024

Chiều 17/4, Huyện ủy Xuyên Mộc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 24 về sơ kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I; phương hướng nhiệm vụ quý II/2024.

Lãnh đạo Huyện ủy Xuyên Mộc tham dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 24.

Trong Quý I/2024, lượng khách du lịch đến huyện đón và phục vụ hơn 700 ngàn lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ. Doanh thu ngành du lịch ước đạt 797,5 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023.

Du lịch huyện Xuyên Mộc tiếp tục trên đà tăng trưởng.

Về công tác chỉnh trang đô thị, quản lý tài nguyên, đến nay huyện đã chỉ đạo hoàn thành 28/31 đầu việc và 6/17 công trình bảo đảm đúng tiến độ theo kế hoạch.

Huyện Xuyên Mộc vẫn đang triển khai, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đặc biệt tại khu vực TT.Phước Bửu, ngã tư Hồ Tràm; tuyên truyền vận động các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt vệ sinh môi trường; chung tay xây dựng những con đường hoa, góp phần tạo môi trường xanh, sạch đẹp.

Công tác chỉnh trang đô thị được huyện Xuyên Mộc tập trung đẩy mạnh trong thời gian qua.

Nhìn chung trong Quý I/2024, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đều được duy trì mức tăng trưởng khá; tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định

Về phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2024, ông Phạm Thành Chung, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc yêu cầu các ban ngành tập trung triển khai, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao chỉ số cải cách hành chính; tìm kiếm điểm mới để phát triển du lịch.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cần đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân, đặc biệt là dự án đường 994. Các ban, ngành cần giải pháp nhằm tăng cường nguồn thu để đạt kế hoạch đề ra trong năm 2024, trong đó tập trung những nguồn thu mới về đất, thuế.

Trần Tiến