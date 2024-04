Đổi mới sinh hoạt chi bộ, sát với thực tiễn

Thực hiện Chỉ thị số 10 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng bộ huyện Đất Đỏ đã đổi mới hình thức sinh hoạt sát với thực tiễn, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ.

Đảng viên Chi bộ ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ vận động xây dựng được 195 trụ cờ kiểu mẫu.

Sôi nổi, hiệu quả

Đều đặn vào 14 giờ ngày 26 hàng tháng, Chi bộ ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ sinh hoạt định kỳ. Nội dung sinh hoạt của chi bộ ấp vào ngày 26/3 vừa qua tập trung thảo luận về công tác chuyển đổi số. Các đảng viên đã bàn bạc, thảo luận giải pháp để phát huy tổ công nghệ số cộng đồng, hướng dẫn cho người dân nắm kỹ năng sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản, giúp người dân tương tác với chính quyền, góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số từ cấp cơ sở.

Bí thư Chi bộ ấp Mỹ Hòa Huỳnh Trung Nghĩa cho hay, trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, chi ủy sẽ soạn nội dung cuộc họp và gửi cho đảng viên trước 2 ngày để chuẩn bị thảo luận. Nhờ vậy, đảng viên luôn phát biểu sôi nổi, tâm huyết và thẳng thắn, có trọng tâm.

Từ việc lắng nghe ý kiến của đảng viên, Chi bộ ấp Mỹ Hòa mới đề ra Nghị quyết sát với thực tế và phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng đảng viên. Đơn cử, năm 2023, Chi bộ đã đề ra Nghị quyết thực hiện phong trào Đảng viên tình xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Theo đó, Chi bộ ấp Mỹ Hòa đã vận động đảng viên xây dựng được 195 trụ cờ kiểu mẫu, trồng 200m đường hoa, 95 trụ đèn năng lượng, làm mới 7 tuyến đường bê tông và 3 tuyến đường nhựa., bộ mặt của ấp Mỹ Hòa đổi thay khang trang, sạch đẹp hơn.

Tương tự, Chi bộ ấp An Hải, xã Lộc An có 28 đảng viên. Trong buổi sinh hoạt chi bộ ngày 26/3, chi ủy thảo luận về công tác phát triển đảng viên mới, an sinh xã hội và thành lập CLB liên thế hệ để giúp nhau phát triển kinh tế. Năm 2024, Chi bộ đặt chỉ tiêu phát triển 3 đảng viên mới.

Tại buổi họp sinh hoạt chi bộ, 15/28 đảng viên của chi bộ thảo luận sôi nổi cho ý kiến về 3 nội dung đã được chi ủy chuẩn bị trước. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận và đề xuất giải pháp, Bí thư Chi bộ ấp An Hải Đỗ Văn Kiếm kết luận và đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

Phát huy vai trò 9 tổ công tác hướng dẫn sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ huyện Đất Đỏ hiện có 49 tổ chức cơ sở đảng (11 đảng bộ cơ sở với 106 chi bộ và 38 chi bộ cơ sở) với 2.768 đảng viên. Xác định tầm quan trọng của công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đất Đỏ ban hành Hướng dẫn số 26 về nhiệm vụ Tổ công tác của Huyện ủy về theo dõi, kiểm tra và dự sinh hoạt chi bộ để hướng dẫn nhiệm vụ, tham gia góp ý, xây dựng nội dung sinh hoạt của chi bộ đúng trọng tâm, bảo đảm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng.

Năm 2023, 9 Tổ công tác của Huyện ủy đã tham dự 77 cuộc sinh hoạt định kỳ ở chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Qua kiểm tra, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt bình quân đạt 87,8 %, tỷ lệ đảng viên tham gia phát biểu so với đảng viên tham dự đạt trên 70,08 %; chất lượng sinh hoạt tốt đạt 98,71%

Ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ cho hay, trong các buổi sinh hoạt, các chi bộ phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên. Nhờ đó, tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ của huyện năm sau cao hơn năm trước.

