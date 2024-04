Chủ tịch Quốc hội đến thăm Khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải

Tại Việt Nam, mô hình khu thương mại tự do đã được đề cập đến tại các định hướng phát triển trong tương lai. Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Chính trị, xác định Hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ (Bà Rịa-Vũng Tàu). Hồi tháng 1/2024, trong chuyến công tác làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ đã nghe lãnh đạo tỉnh nêu các kiến nghị quan trọng, trong đó có việc đề xuất Bộ Chính trị và Quốc hội xem xét, cho phép trình Bộ Chính trị, Quốc hội đề án về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển khu thương mại tự do gắn với cảng biển nước sâu tại khu vực Cái Mép Hạ.