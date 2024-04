Bà Rịa có nhiều mô hình dân vận khéo hiệu quả

Chiều 12/4, Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức khảo sát các mô hình dân vận khéo tiêu biểu trên địa bàn TP.Bà Rịa.

Đoàn đã khảo sát thực tế mô hình “Vận động thanh niên tham gia các CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đẩy lùi tệ nạn xã hội” của Đoàn phường Kim Dinh. Qua ghi nhận, từ năm 2022 đến nay, Đoàn phường Kim Dinh đã thành lập các CLB: bóng đá, võ thuật, dân vũ, văn nghệ, bóng bàn và CLB hỗ trợ giao thông miễn phí. Qua đó, vận động, tập hợp được đông thanh, thiếu niên đến sinh hoạt lành mạnh.

Với mô hình “Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến” của Khối Dân vận Đảng ủy phường Long Tâm, phường đã thành công trong vận động người dân, đảng viên, DN ủng hộ hơn 97 triệu đồng để trang bị máy vi tính, máy scan, máy in cho 5 khu phố nhằm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công.

Mô hình “Vận động nhân dân lắp đặt camera và hỗ trợ đường truyền Internet kết nối với camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn phường Long Toàn” của Công an phường Long Toàn, vận động được cán bộ, người dân ủng hộ chi phí lắp 104 camera an ninh. Qua đó, đã trích xuất các tình huống, sự việc từ camera, góp phần làm rõ nguyên nhân của 8 vụ tai nạn giao thông, cung cấp thông tin 2 vụ phạm pháp hình sự, 1 vụ vi phạm hành chính và giúp đỡ người dân tìm lại người thân đi lạc...

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, các mô hình trên rất thực tế, hiệu quả. Ban Dân vận Tỉnh ủy dự kiến tham mưu để nhân rộng các mô hình này.

THI PHONG