Chiều 20/3, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” và “Xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”, năm 2024.

Năm nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã rà soát và đăng ký thực hiện xây dựng 24 công an phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị (TP.Vũng Tàu 14, Bà Rịa 6 và TX.Phú Mỹ 3). Đồng thời, chuẩn bị sẵn các điều kiện để xây dựng công an các phường còn lại vào năm 2025.

TRÍ NHÂN