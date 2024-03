Vietsovpetro điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Chiều 14/3, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã tổ chức lễ công nhận Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đạt doanh nghiệp điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023.

Năm 2023, Liên doanh Vietsovpetro đã triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực ANTT và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Kết quả, Vietsovpetro đạt 14/14 tiêu chí, đạt và vượt nhiều tiêu chí để đủ các điều kiện được Ban Chỉ đạo 138 tỉnh xét, công nhận “Doanh nghiệp điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023”. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Vietsovpetro nhận Bằng khen của Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

TRÍ NHÂN