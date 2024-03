Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Chiều 4/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa, Ban Thường vụ Huyện ủy Xuyên Mộc nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hầu hết chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Bà Rịa Trần Văn Tuấn khẳng định, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, người dân và DN, tình hình kinh tế - xã hội của Bà Rịa đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm có 29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 1.050,707/1.079,923 tỷ đồng, đạt 97,29%. Bà Rịa cơ bản hoàn thành công tác bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện khởi công dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và tiếp tục triển khai Dự án Đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (từ Quốc lộ 56 đến nút giao Vũng Vằn). Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, lập lại trật tự đô thị, trật tự xây dựng được triển khai quyết liệt. Bên cạnh đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

Bí thư Thành ủy Bà Rịa Trần Văn Tuấn báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của TP.Bà Rịa.

Báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc Phạm Thành Chung cho biết, hầu hết các chỉ tiêu của Nghị quyết năm 2023 về kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng của huyện đều đạt và vượt, trong đó có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý là doanh thu du lịch tăng 20% so với cùng kỳ; huyện có 5 xã đạt Nông thôn mới nâng cao. Trong năm 2023, công tác thu - chi ngân sách tiếp tục được quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thu, khai thác triệt để các nguồn thu phát sinh và triệt để tiết kiệm chi. Tổng thu ngân sách đạt 102% so với nghị quyết; tổng chi ngân sách đạt 101% so với nghị quyết.

Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc Phạm Thành Chung báo cáo về những kết quả đạt được trong năm qua của Đảng ủy Huyện Xuyên Mộc.

Cùng với đó, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được chú trọng. Trong năm 2023, Huyện ủy Xuyên Mộc đã chỉ đạo tổ chức thực hiện xong đồ án quy hoạch chung TT. Phước Bửu và tiếp tục hoàn thiện 3 đồ án quy hoạch đô thị mới: Bình Châu, Hồ Tràm, Hòa Bình trình tỉnh phê duyệt; phê duyệt 2 đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Bàu Lâm, xã Xuyên Mộc và đang thực hiện đồ án quy hoạch chung xây dựng 7 xã còn lại.

Cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Theo Bí thư Thành ủy Bà Rịa Trần Văn Tuấn, bên cạnh những thuận lợi, thành phố vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: thu ngân sách chỉ đạt 95,3% kế hoạch; công tác lập Đồ án Quy hoạch chung 1/10.000 thành phố còn chậm; tình trạng xây dựng không phép, sai phép vẫn còn xảy ra trên địa bàn.

Trong năm 2023, dự toán thu tiền sử dụng đất giao cho TP. Bà Rịa có nguồn thu từ Dự án Khu nhà ở Long Hương của Công ty TNHH bất động sản Phước Sơn. Tuy nhiên nguồn thu này không đạt dự toán do chưa hoàn tất thủ tục trình phê duyệt giá đất cụ thể. Dự toán thu năm 2024 tiếp tục giao cho TP. Bà Rịa khoản thu tiền sử dụng đất của dự án trên, để bảo đảm cân đối thu chi theo dự toán giao. Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN-MT sớm hoàn thành phê duyệt giá đất. Đồng thời đề nghị tỉnh xem xét để lại 100% nguồn thu từ việc đấu giá các thửa đất nhỏ hẹp theo Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 của UBND tỉnh cho ngân sách TP.Bà Rịa để thực hiện đầu tư một số công trình cấp thiết trên địa bàn…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh: Năm 2024 có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa và Huyện ủy Xuyên Mộc cần tập trung cao để thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội với thông điệp “linh động, sáng tạo, thực chất, hiệu quả”. Đối với người đứng đầu cấp ủy, cần sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, khuyến khích những giải pháp mới đưa địa phương tiếp tục phát triển. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư; tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công, quan tâm tạo việc làm cho người lao động trong các khu, cụm công nghiệp… Về công tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, công tác đánh giá cán bộ cần bảo đảm khách quan, trung thực. Đối với từng địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh yêu cầu TP.Bà Rịa cần nghiên cứu tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế phù hợp với đặc thù địa phương. Với các kiến nghị của Huyện ủy Xuyên Mộc, lãnh đạo Tỉnh ủy thống nhất chủ trương và sẽ tạo điều kiện khuyến khích cách làm mới nhưng quá trình triển khai cần bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định…

Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc Phạm Thành Chung cũng kiến nghị xem xét, điều chỉnh giảm dự toán thu năm 2024 cho huyện 400 tỷ đồng và bổ sung hụt chi 200 tỷ đồng điều tiết ngân sách huyện. Đồng thời, kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương điều tiết 100% tiền đấu giá quyền sử dụng đất của UBND huyện để chi đầu tư xây dựng hạ tầng trên địa bàn huyện. Cùng với đó là sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất 196 lô chợ Trung tâm huyện và bù đắp khoản hụt thu ngân sách từ tiền thuê đất một lần (khoảng 400 tỷ đồng) của Công ty Khu du lịch Sông Ray.

Ngoài ra lãnh đạo Huyện ủy Xuyên Mộc còn kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương cho phép tạm ứng vốn 15 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để đầu tư xây dựng nhà lồng chợ Trung tâm huyện, sau khi thu được tiền đấu giá QSD đất 196 lô chợ Trung tâm huyện sẽ hoàn ứng lại.

Bài, ảnh: KHÁNH CHI - TUYẾT MAI