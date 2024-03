Cùng với các đơn vị của Quân khu 7 và toàn quân, sáng 1/3, tại Quảng trường Công viên Bà Rịa (TP. Bà Rịa), Bộ CHQS tỉnh long trọng tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Tham dự có Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7; ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu tham dự lễ ra quân huấn luyện.

Quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024, Đại tá Phạm Kinh Kha, Phó Chỉ huy trưởng, TMT Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, công tác huấn huyện bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với bộ đội thường trực; “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với dân quân tự vệ và “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả” đối với dự bị động viên.

Các lực lượng tham gia duyệt binh tại buổi ra quân huấn luyện năm 2024.

Mùa huấn luyện chia ra thành 2 đợt, đợt 1 từ 1/3 đến 15/7; đợt 2 từ 1/8 đến 15/12. Các lực lượng sẽ được huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có. Quá trình huấn luyện kết hợp chặt chẽ với rèn luyện thể lực, huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm, diễn tập chiến thuật, kết hợp làm công tác dân vận.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm tại buổi huấn luyện ra quân năm 2024

Đồng thời, các đơn vị duy trì sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng lực lượng cơ động làm nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, huấn luyện chuyên sâu, huấn luyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cho các đối tượng. Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, giỏi chuyên môn nghiệp vụ. Sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Đội sĩ quan Bộ CHQS tỉnh tham gia diễu hành duyệt đội ngũ tại buổi lễ ra quân huấn luyện.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị LLVT tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Quán triệt nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Quân khu 7, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tư lệnh các quân, binh chủng xây dựng kế hoạch chặt chẽ, nâng cao chất lượng huấn luyện với theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; gắn huấn luyện với diễn tập, hội thi, hội thao và làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Lực lượng dân quân tự vệ diễu hành duyệt đội ngũ tại buổi lễ.

Đồng thời, phó chủ tịch yêu cầu LLVT tỉnh chủ động phối hợp giữa các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, làm tốt công tác tham mưu, xử lý tốt các tình huống về quốc phòng, an ninh để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả phong trào “Thi đua Quyết thắng” gắn với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”…

Các đơn vị ký giao ước thi đua mùa huấn luyện năm 2024.

Tại buổi lễ, Bộ CHQS tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5) với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” và ký giao ước thi đua trong mùa huấn luyện năm 2024.

Đội xe trinh sát Đại đội trinh sát tham gia diễu hành tại buổi lê.

Tiếp đó, các đại biểu gồm cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Sở VH-TT, Tỉnh Đoàn, Hội CCB tỉnh, Hội LHPN tỉnh và các trường THPT, CĐ, ĐH trên địa bàn tỉnh đã tham gia các nghi thức chào cờ, duyệt đội ngũ.

Sau kết thúc duyệt đội ngũ, các đại biểu đã tham quan các mô hình học cụ huấn luyện.

Dịp này, Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 7 trao tặng Danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2023 cho Bộ CHQS tỉnh và 10 tập thể thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG