Nhiều mô hình phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quả

Ngày 15/3 Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BCĐ 138) TP.Vũng Tàu tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, của Bộ Công an.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ 138 TP.Vũng Tàu trao Giấy khen cho các tập thể.

Trong giai đoạn 2014-2024, TP.Vũng Tàu đã xây dựng được 125 mô hình phòng, chống tội phạm, TNXH, bảo đảm ANTT tại cơ sở… Trong đó, nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như: “Liên gia tự quản phòng, chống tội phạm”; “Camera giám sát an ninh”; “Bảo đảm ANTT khu du lịch, khách sạn, nhà nghỉ”… Cùng với đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng đến các tổ dân cư.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 138 TP.Vũng Tàu tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp vận động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với tình hình, nhiệm vụ và đặc điểm của từng tuyến, địa bàn và khu dân cư; triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng công an phường thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” gắn với xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH