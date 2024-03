Lữ đoàn 167 bảo đảm tốt công tác phòng, chống cháy nổ

Ngày 27/3, Đoàn công tác của Cục Kỹ thuật Hải quân đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ năm 2024 tại Lữ đoàn 167.

Đoàn công tác của Cục Kỹ thuật Hải quân kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ tại trung tâm điều khiển ngành cơ điện, tàu 383, Lữ đoàn 167.

Qua kiểm tra, Lữ đoàn 167 đã thực hiện tốt các biện pháp an toàn, phòng, chống cháy nổ, báo ngập, dập cháy. Hệ thống biển, bảng, phương tiện, dụng cụ, hệ thống báo cháy, cứu hỏa, chống sét, chống ngập đầy đủ theo quy định, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Đơn vị đã duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác, các quy định về phòng, chống cháy nổ, không để xảy ra mất an toàn trong mọi hoạt động, bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG