Long Điền và Đất Đỏ huy động nguồn lực để triển khai dự án trọng điểm

Hai địa phương Đất Đỏ và Long Điền cần huy động nguồn lực, xây dựng kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban Thường vụ Huyện ủy Đất Đỏ và Ban Thường vụ Huyện ủy Long Điền tại buổi làm việc về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 diễn ra sáng 6/3.

Hầu hết chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt

Báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc, ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Long Điền cho biết, năm 2023 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm đã đạt được nhiều kết quả nổi bật; 42/42 chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt nghị quyết đề ra. Cụ thể, thu ngân sách trên địa bàn hơn 633 tỷ đồng, đạt 106,7% dự toán tỉnh giao; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 99,79% kế hoạch.

BÍ THƯ TỈNH ỦY PHẠM VIẾT THANH Triển khai cẩn trọng, chắc chắn các bước sáp nhập huyện Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bứt phá thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Hai huyện đang trong quá trình triển khai các thủ tục để sáp nhập. Tuy nhiên, trước mắt, cấp ủy phải xác định tinh thần tiến tới, huy động các nguồn lực, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đề ra, góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. Đồng thời làm kỹ, chắc chắn, đúng pháp luật để triển khai thành công việc sáp nhập huyện. Long Điền, Đất Đỏ cũng cần đầu tư hạ tầng, đô thị, nhà ở để người dân tiếp cận, hưởng thụ được các tiện ích dịch vụ, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, lập lại trật tự đô thị, trật tự xây dựng được triển khai quyết liệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

Ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ thông tin, năm 2023, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục duy trì tăng trưởng, đạt được nhiều kết quả tích cực; 30/31 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Thu ngân sách trên địa bàn gần 486 tỷ đồng, đạt 96,2% dự toán tỉnh giao; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hơn 964 tỷ đồng, đạt 93,32% kế hoạch... Quốc phòng - an ninh được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự quốc phòng và an ninh năm 2023. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm thực hiện tốt.

Huy động nguồn lực triển khai các dự án trọng điểm

Trên địa bàn huyện Long Điền có 2 dự án trọng điểm là xây mới cầu Cửa Lấp 2 và nâng cấp, mở rộng đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (ĐT994) đoạn từ ngã ba Lò Vôi đến cổng KDL Thùy Dương.

Trong khi đó, huyện Đất Đỏ có một số dự án trọng điểm, như: Dự án cải tạo, nâng cấp đường ven núi Minh Đạm đoạn từ Tỉnh lộ 44A giáp KDL Thùy Dương đến ngã ba Long Phù, TT.Phước Hải (dự án thành phần đường ĐT994); dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT994 đoạn từ ngã ba Long Phù đến cầu Sông Ray, đoạn nhánh kết nối với đường Tỉnh lộ 44B và các cầu trên tuyến; dự án Công viên tượng đài, nhà lưu niệm AHLS Võ Thị Sáu, TT.Đất Đỏ...

Công nhân thi công cống thoát nước tại gói thầu số 19 (đoạn 2) dự án đường ĐT994, đoạn qua TT.Long Hải, huyện Long Điền. Ảnh: NHẬT LINH

Xác định đây là những nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngay từ đầu năm 2 địa phương đã chủ động xây dựng các giải pháp để quản lý, phát triển và nuôi dưỡng nguồn thu cũng như huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện các giải pháp đúng quy định và tiến độ. Các dự án đang trong quá trình triển khai, kiểm kê, giải phóng mặt bằng, thực hiện phương án tái định cư...

Lãnh đạo 2 địa phương cũng cho rằng, các dự án trọng điểm tỉnh đang và sẽ triển khai trong thời gian tới khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo động lực phát triển lớn. Đây cũng là điều kiện để thu hút các dự án đầu tư, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và thúc đẩy kinh tế của 2 địa phương phát triển… Vì vậy, lãnh đạo huyện Long Điền và Đất Đỏ tiếp tục triển khai các giải pháp, phân công cụ thể để kịp thời nắm bắt và giải quyết các khó khăn bảo đảm triển khai thực hiện đúng tiến độ.

ĐÔNG HIẾU - DIỄM QUỲNH