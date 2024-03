Điểm hẹn tháng Ba

Trong không khí rộn ràng của những ngày tháng 3, tuổi trẻ Bà Rịa-Vũng Tàu đồng loạt ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc hướng về cộng đồng. Trên khắp mọi nẻo đường, màu áo xanh tình nguyện càng trở nên thân thuộc và in đậm dấu ấn đẹp trong lòng người dân địa phương.

ĐVTN TX.Phú Mỹ cùng nhau dọn dẹp vệ sinh môi trường trong ngày đầu ra quân Tháng Thanh niên năm 2024.

Rộn ràng Tháng Thanh niên

Sáng thứ Bảy (9/3), trên các trục đường: Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Lê Lợi (TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức), hơn 100 người trẻ ở các lực lượng ĐVTN huyện Châu Đức, khối lực lượng vũ trang, hội viên khối THCS rải dọc khắp tuyến đường dài khoảng 8km đôi tay thoăn thoắt nạo bỏ những biển quảng cáo, rao vặt sai quy định dán trên các cột điện. Trời dần vào trưa, trên lưng áo ai nấy đều ướt đẫm, khuôn mặt cũng lấm tấm giọt mồ hôi nhưng tất cả đều phấn khởi đẩy nhanh tiến độ để trả lại hình ảnh đẹp cho mỹ quan đô thị của huyện nhà.

Trong ngày ra quân, tuyến đường hoa thanh niên tại khu phố Kim Giao (TT.Ngãi Giao) dài 500m được thực hiện từ năm 2023 cũng được các bạn ĐVTN dặm vá thêm 100 cây hoa hoàng yến. Tuyến đường này cũng được Huyện Đoàn bàn giao lại cho Đoàn thị trấn để tiếp tục chăm sóc, duy trì.

Bí thư Đoàn TT.Ngãi Giao, Nguyễn Thành Bình, chia sẻ: “Dấu ấn tình nguyện của thanh niên không chỉ ở ngày đầu ra quân trồng cây, mà đó còn là hành trình chăm sóc, duy trì để tạo mảng xanh và lan toả những thông điệp tốt đẹp mà tuổi trẻ đã thực hiện được”.

Tại tuyến kênh dài hơn 300m nằm dọc khu nhà ở Khang Linh (phường 11, TP.Vũng Tàu), nhiều năm qua, dọc 2 bên tuyến kênh này cây, cỏ dại mọc um tùm. Chung quanh khu vực này cũng thường xuyên xuất hiện các loại rác thải sinh hoạt ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị. Để góp phần tạo cảnh quan, xây dựng mảng xanh nơi đây, Tháng Thanh niên năm 2024, Thành Đoàn Vũng Tàu ưu tiên chọn để hơn 250 ĐVTN ra quân phát quang, dọn dẹp vệ sinh, trồng 100 cây hoa hoàng yến và cắm bảng cảnh báo nguy hiểm…

ĐVTN tham gia trồng cây xanh trên tuyến đường D48 (huyện Long Điền).

Đa dạng hoạt động khởi động Tháng Thanh niên

Tại các địa phương trên toàn tỉnh, Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Tuổi trẻ Bà Rịa-Vũng Tàu xung kích tình nguyện vì cộng đồng” tiếp tục được thực hiện chú trọng 3 liên kết “lực lượng-địa bàn-cộng đồng” trong các hoạt động. Bên cạnh đó, các đơn vị còn lồng ghép hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Trung ương Đoàn phát động, ngày thứ Bảy tình nguyện… có trọng tâm, trọng điểm.

“Với 3 hoạt động trọng tâm là trồng cây-làm sạch biển-ra mắt tuyến phố thanh niên, tuổi trẻ TP.Vũng Tàu kỳ vọng sẽ mang đến nhiều hoạt động có ý nghĩa nhất để người dân được thụ hưởng”, Bí thư Thành Đoàn Vũng Tàu, Đồng Thanh Tùng, nói.

Một số chỉ tiêu cơ bản của Tháng Thanh niên năm 2024 100% các huyện, thị, thành Đoàn thực hiện các phần việc: tổ chức Tháng Thanh niên với các hoạt động phù hợp với đặc thù từng địa phương, đơn vị; phối hợp với các tổ chức Đoàn kết nghĩa tổ chức các hoạt động tình nguyện cho ít nhất 100 ngàn lượt ĐVTN; triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho 70% thanh thiếu nhi được tiếp cận, tổ chức cho 60% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 90% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; tổ chức phát động “Mỗi ĐVTN, HS, SV trồng và chăm sóc ít nhất 1 cây xanh” và cập nhật dữ liệu cây trồng mới lên Bản đồ số quản lý cây xanh trồng mới do Tỉnh Đoàn triển khai...

Tại Đất Đỏ, trong ngày ra quân Tháng Thanh niên, gần 100 ĐVTN đã dọn dẹp vệ sinh công viên Nguyễn Thị Hoa; xóa bảng quảng cáo, rao vặt sai quy định trên tuyến đường Phan Đăng Lưu (TT.Đất Đỏ) dài hơn 1km. Huyện Đoàn cũng trao tặng 9 bản đồ hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” cho các cơ sở Đoàn chuyên trách; ra mắt mô hình “Đội hình thanh niên bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông”, thực hiện tuần tra trên các tuyến đường trung tâm huyện… “Đây là bước khởi động để qua những tuần tiếp theo của tháng 3, Huyện Đoàn tiếp tục thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa khác”, Bí thư Huyện Đoàn Đất Đỏ, Đoàn Thị Ngọc Hiệp chia sẻ.

Tháng Thanh niên năm 2024 tập trung các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng. Chủ tịch Hội LHTN tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Nguyễn Minh Triết, khẳng định. Trên cơ sở đó, Tỉnh Đoàn-Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tổ chức đồng loạt có chủ đề, bài bản hơn, tập trung, cụ thể hơn nên việc ĐVTN tham gia các hoạt động được triển khai rất tốt.

Trong Tháng Thanh niên, công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng cộng nghệ tiếp tục được thực hiện, Tỉnh Đoàn xây dựng công trình thanh niên Bản đồ số về tình nguyện năm 2024. Công trình sẽ cập nhật, phục vụ việc đánh giá chất lượng và số lượng các hoạt động tình nguyện của từng ĐVTN trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: MAI NGỌC