Ngày 5/3, Công an tỉnh và UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới” giai đoạn 2023-2033.

Giai đoạn 2013-2023, kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và kết quả thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Công an tỉnh - UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các đơn vị đã tổ chức gần 7.700 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với hơn 613 ngàn lượt người tham dự; phối hợp tổ chức có hiệu quả các hoạt động trong “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” hàng năm tại các xã, phường, thị trấn, thôn, ấp, khu dân cư, cơ quan, DN. Chương trình cũng xuất hiện nhiều mô hình hay tại các địa phương, như: camera an ninh, mô hình “3 không”, Liên gia tự quản phòng chống tội phạm, Zalo kết nối người dân - Vì bình yên cuộc sống…

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh và UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với các mục tiêu, phân công nhiệm vụ cụ thể về công tác phối hợp và tổ chức thực hiện trong các lĩnh vực như: tuyên truyền, giáo dục pháp luật; xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo vệ an ninh mạng; xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTQ.

