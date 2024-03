Đất Đỏ kiến nghị điều chỉnh vốn 2 dự án phục vụ đồng bào thiểu số

Sáng 5/3, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội làm Trưởng đoàn, đã làm việc về tình hình đầu tư xây dựng đường giao thông, đường điện sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số được phê duyệt tại Nghị quyết số 108/NQ-HĐND tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh giai đoạn 2022-2025 tại huyện Đất Đỏ.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh khảo sát đường điện hạ thế tại khu vực ấp Tân Thuận, xã Long Tân.

Đoàn đã đi thực tế tại 2 dự án huyện được giao kinh phí thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, gồm: công trình điện hạ thế tại khu nội vùng ấp Tân Thuận, xã Long Tân và công trình nước sinh hoạt tại khu vực Len, ấp Gò Sầm, xã Láng Dài.

Dự án điện hạ thế ở ấp Tân Thuận được phê duyệt chủ trương đầu tư với chiều dài 2km, kinh phí 2,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua khảo sát hiện trạng, hệ thống điện trung thế đã được Công ty Điện lực tỉnh đầu tư qua khu vực này.

Do đó, chỉ cần xây dựng thêm 3 tuyến điện hạ thế với chiều dài hơn 690m, dự toán kinh phí thực hiện chỉ còn 344 triệu đồng (giảm hơn 2 tỷ đồng so với dự án được duyệt). Đến nay, dự án đã hoàn thành, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực này.

Đường điện hạ thế hoàn thiện góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số tại ấp Tân Thuận, xã Long Tân.

Còn dự án đường nước sinh hoạt tại khu vực Len, xã Láng Dài đến nay chưa được thực hiện do cần điều chỉnh đường ống tăng thêm 2,9km so với dự án được HĐND phê duyệt. Kinh phí do đó tăng lên 3 tỷ so với dự toán 1 tỷ đồng trước đây.

Huyện Đất Đỏ kiến nghị HĐND tỉnh xem xét cho phép điều chỉnh nguồn vốn 2 dự án. Từ đó, UBND tỉnh phân bổ lại nguồn vốn hơn 3,1 tỷ đồng đã nộp trả ngân sách.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh ghi nhận về nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân tại khu vực Len (ấp Gò Sầm, xã Láng Dài).

Tin, ảnh: QUANG VINH