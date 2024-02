Xây dựng Đảng mạnh từ chi bộ tốt

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Chi bộ là gốc rễ của Đảng trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt… Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu luôn chú trọng xây dựng chi bộ tốt, vững mạnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các đảng bộ có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chuyên đề năm 2023 tại buổi họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 2/2/2024. Ảnh: BẢO KHÁNH

Đảng viên tốt, chi bộ tốt

Dịp Tết Giáp Thìn 2024 vừa qua, ông Hồ Văn Sức (70 tuổi, ở khu phố 1, phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) được nhận suất quà Tết ý nghĩa từ Đảng ủy phường. Tuổi đã cao nhưng ông vẫn phải mưu sinh bằng nghề bán vé số để nuôi người con tật nguyền. Vì vậy, hoàn cảnh gia đình khó khăn của ông luôn được địa phương quan tâm, giúp đỡ. Trong đó, Chi bộ khu phố 1, phường Thắng Nhì vận động đảng viên (sinh hoạt theo Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị) đóng góp hơn 15 triệu đồng để tặng những suất quà nghĩa tình đến những hoàn cảnh khó khăn như ông.

Ông Hồ Văn Sức bày tỏ: “Gia đình tôi rất cảm kích khi Đảng ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, sẻ chia những phần quà ý nghĩa giúp gia đình vơi bớt gánh nặng cuộc sống”.

Phường Thắng Nhì là địa bàn có nhiều hộ nghèo. Do đó, công tác an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống được Đảng bộ phường đặc biệt quan tâm. Hàng năm, 14/14 chi bộ thuộc Đảng bộ phường đều vận động để tổ chức tặng quà, hỗ trợ vốn cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Riêng trong năm 2023, các chi bộ đã vận động được 1.650 suất quà hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 495 triệu đồng.

Bà Hoàng Thị Lê Dung, Phó Bí thư Đảng ủy phường Thắng Nhì cho biết: “Với tinh thần lá lành đùm lá rách, các chi bộ đều quan tâm, vận động đảng viên đóng góp để giúp đỡ các trường hợp khó khăn trên địa bàn, góp sức vào công tác an sinh xã hội của địa phương”.

Bà Hoàng Thị Lê Dung, Phó Bí thư Đảng ủy phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu trao quà đến các hộ khó khăn tại khu phố 1, phường Thắng Nhì dịp Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: HUYỀN TRANG

Chi bộ khu phố 4, phường Long Tâm, TP.Bà Rịa cũng là một trong những chi bộ “giỏi” tại địa phương. Hàng năm, chi bộ thường xuyên rà soát, củng cố kiện toàn bộ máy hoạt động của khu phố, bảo đảm số lượng, chất lượng hoạt động. Để thuận tiện trong việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, văn bản cấp trên và thông tin tuyên truyền về công tác tại địa phương kịp thời đến Nhân dân, cấp ủy khu phố thành lập 8 nhóm zalo tại 8 tổ dân cư, mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, cấp ủy chi bộ cũng vận động đảng viên, người dân hơn 210 triệu đồng tổ chức các hoạt động như: tặng quà, thẻ BHYT cho hộ dân khó khăn; xây dựng mô hình bảo vệ môi trường khu phố không rác; mô hình “Điểm hỗ trợ công trực tuyến”; lắp camera an ninh, bình chữa cháy...

Nâng cao sức chiến đấu của Đảng

Đảng bộ tỉnh có 575 tổ chức cơ sở đảng với 47.176 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh luôn xác định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh bắt đầu từ việc xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng và không ngừng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên.

Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bứt phá thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Trước bối cảnh khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh phải tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; thực hiện nghiêm quy chế và chương trình làm việc; chủ động, linh hoạt, sáng tạo; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. (Trích phát biểu ngày 2/2/2024 của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh tại lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng, 90 năm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Năm 2023, 100% đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tăng 21,5% so với năm 2022; 97,2% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tăng 6,23% so với năm 2022. Để có được thành quả này, bên cạnh sự nỗ lực của mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, thì sự vào cuộc với những quyết sách kịp thời của các cấp ủy Đảng được xem là khâu then chốt.

Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 diễn ra ngày 19/12/2023, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tinh ủy tỉnh khẳng định: Ở đâu có sự vào cuộc của cấp ủy đúng vai thì ở đó kết quả công việc xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội đều hoàn thành tốt. Do vậy, các cấp ủy, người đứng đầu cần sâu sát giải quyết khó khăn để cấp ủy đó vững mạnh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

AN NHIÊN