Triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 176/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo kế hoạch, năm 2024 và các năm tiếp theo, Bộ Công an, Bộ TT-TT, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình khác tổ chức tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bộ Công an chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương có liên quan đến việc triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Bộ Công an biên soạn tài liệu phục vụ phổ biến Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành luật.

Bộ Công an tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước. Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý Nhà nước được phân công và gửi kết quả về Bộ Công an trong tháng 6/2024 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công an chủ trì xây dựng nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn), thời hạn trình/ban hành trước ngày 1/7; xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, thời hạn ban hành, có hiệu lực trước ngày 1/7.

PHƯƠNG BÌNH