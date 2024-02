Trang trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của Bà Rịa-Vũng Tàu

Trong không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của cả nước, sáng 2/2, Đảng bộ tỉnh long trọng tổ chức Họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (tháng 2/1934-tháng 2/2024).

Quang cảnh buổi lễ.

Trong diễn văn ôn truyền thống, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, cách đây 94 năm, ngày 3/2/1930 tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản đã nhất trí thành lập một đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn ôn truyền thống Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX; là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng.

AHLLVTND Nguyễn Văn Tàu, AHLLVTND Châu Văn Mẫn và các đại biểu tham dự buổi lễ. Đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương tham dự buổi lễ.

94 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo quần chúng nhân dân kiên cường vượt qua những chặng đường đấu tranh với muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh để thực hiện sứ mệnh lịch sử chưa hề có tiền lệ: Tiến hành đồng thời cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; lập nên những chiến công oanh liệt, thắng lợi vẻ vang và đạt được các thành tựu phát triển to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Đó là thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 “long trời lở đất”, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á; là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; là Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, thu non sông về một mối, đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đại biểu tham dự buổi lễ. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ và các đại biểu tham dự buổi lễ.

49 năm sau ngày giải phóng, thống nhất đất nước, Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân cả nước vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Những thắng lợi có được trong 94 năm qua kể từ ngày thành lập Đảng, là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta và sức mạnh to lớn của Nhân dân ta.

Với những hoạt động cách mạng ngày càng phong phú đặt ra yêu cầu cần thiết phải có cơ sở đảng để lãnh đạo giành chính quyền về tay Nhân dân. Tháng 2/1934, được sự đồng ý của Xứ ủy Nam Kỳ, Chi bộ Cộng sản đầu tiên đã được thành lập tại nhà ông Trần Bá Thiên, xã Phước Hải (Đất Đỏ). Chi bộ có 3 đảng viên.

Bí thư Tỉnh Đoàn Hồ Thị Ánh Tuyết thay mặt thế hệ trẻ Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu nguyện kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp bước cha anh viết tiếp những thành công trên con đường dựng xây quê hương, đất nước.

Với sự ra đời của tổ chức cơ sở đảng ở Bà Rịa-Vũng Tàu, tuy chưa có một tiếng vang lớn trong phong trào chống chủ nghĩa thực dân, chưa có quy mô mạnh mẽ, nhưng không khí cách mạng sôi nổi ở Sài Gòn, Biên Hòa, Bà Rịa đã thực sự làm thức tỉnh ý thức dân tộc của các tầng lớp nhân dân, công nhân trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng.

Đoàn viên, thanh niên dự buổi lễ.

Ngày 9/2/1946, Pháp trở lại tái chiếm Bà Rịa và Vũng Tàu. Nhiều tấm gương chiến đấu và hy sinh vô cùng anh dũng đã cổ vũ cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và dân Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo sự chỉ đạo của Xứ ủy, Tỉnh ủy Bà Rịa được thành lập tháng 4/1947. Hội nghị đại biểu lần thứ hai diễn ra vào tháng 12/1949 tại Bưng Riềng đã chủ trương tiếp tục xây dựng căn cứ địa toàn diện, phát triển lực lượng vũ trang ba thứ quân, phát triển chiến tranh du kích, phát triển cơ sở trong vùng tạm chiếm và khu tập trung.

Sau khi điểm qua quá trình lãnh đạo quân và dân tỉnh nổi dậy, phối hợp với với lực lượng chủ lực giành thắng lợi vang dội trong chiến dịch Bình Giã (1964-1965); giải phóng tỉnh vào tháng 4/1975 và quá trình thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII, ngày 12/8/1991, trên cơ sở Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo và ba huyện Châu Thành, Long Đất, Xuyên Mộc của tỉnh Đồng Nai, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cho biết, ngay sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập, Bộ Chính trị đã có Quyết định số 64/QĐ-TW, ngày 25/9/1991 thành lập Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Từ năm 1991 đến nay, Đảng bộ tỉnh đã tiến hành 7 kỳ Đại hội với những quyết sách quan trọng trong việc lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Đến nay, Đảng bộ tỉnh có 575 tổ chức cơ sở đảng, với 47.189 đảng viên. Kế thừa kinh nghiệm và những thành tựu của giai đoạn mới giải phóng, Đảng bộ, chính quyền, dân và quân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, với hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhiều nguồn lực, tiềm năng đã được khơi dậy và phát huy. Kinh tế của tỉnh từng bước phát triển, đạt tốc độ tăng trưởng cao. Đời sống của Nhân dân không ngừng được nâng lên, các chương trình xã hội, nhất là văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách, bảo hiểm xã hội, từ thiện, nhân đạo... được quan tâm thực hiện và thu được nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các Đảng bộ có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chuyên đề năm 2023. Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các Đảng bộ có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chuyên đề năm 2023.

“Để đạt được thành quả như hôm nay, chúng ta không thể quên những cống hiến, hy sinh của biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã ngã xuống trên mảnh đất này. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, tôi xin gửi lòng tri ân sâu sắc đến Quý Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang, Anh hùng Lao động, các đồng chí lão thành cách mạng, các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Xin kính chúc các đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc cho thế hệ con cháu hôm nay và mai sau trên con đường xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh”, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh bày tỏ.

Lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen cho các Đảng bộ có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chuyên đề năm 2023.

Nhân dịp họp mặt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho Đảng bộ huyện Xuyên Mộc, Đảng bộ huyện Long Điền, Đảng bộ huyện Châu Đức, Đảng bộ TP. Bà Rịa, Đảng bộ TP. Vũng Tàu, Đảng bộ huyện Côn Đảo, Đảng bộ huyện Đất Đỏ và Đảng bộ TX. Phú Mỹ đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chuyên đề năm 2023.

NHÓM PV CHÍNH TRỊ