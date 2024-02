Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về chỉnh trang đô thị Vũng Tàu

Chiều 29/2, HĐND TP.Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề).

Đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về chỉnh trang đô thị. Đó là Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư hầm đi bộ qua đường Thùy Vân với tổng mức đầu tư hơn 36 tỷ đồng. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đường Nguyễn An Ninh (đoạn từ đường Thùy Vân đến đường Nguyễn Thị Minh Khai), tổng mức đầu tư hơn 36,5 tỷ đồng. Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 đợt 1 đối với các công trình đầu tư bằng nguồn ngân sách TP.Vũng Tàu năm 2024. Theo đó, tổng số vốn ngân sách đã bố trí kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 của các dự án do thành phố quyết định đầu tư sau điều chỉnh là hơn 3.876 tỷ đồng, tăng 400 triệu đồng so với tổng vốn bố trí theo Nghị quyết số 291/NQHĐND ngày 14/12/2023 của HĐND thành phố.

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu nhấn mạnh, các dự án này là những công trình đầu tư kết nối với dự án điều chỉnh quy hoạch, chỉnh trang trục đường Thùy Vân (Bãi Sau). Đây là động lực để thành phố nâng cấp hạ tầng du lịch, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư đẳng cấp quốc tế, tạo không gian phát triển du lịch.

THI PHONG