"Ngày Biên phòng toàn dân" đã trở thành hoạt động thường niên tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Bộ đội Biên phòng và Nhân dân.

Đồn Biên phòng Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc) thăm hỏi, tặng quà các gia đình vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn.

Giữ vững an ninh vùng biên giới

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tỉnh có địa bàn biên giới biển, đảo gồm 25 xã, phường, thị trấn và huyện Côn Đảo. Trong những năm qua, tình hình chính trị, quốc phòng, an ninh tương đối ổn định, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên. Chính quyền các cấp cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh trong công tác bảo vệ, gìn giữ an ninh trật tự và an toàn xã hội, giảm nghèo bền vững, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân", những năm qua, lực lượng biên phòng luôn làm tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát vùng biên giới biển và chăm lo đời sống của Nhân dân. Vì vậy, tình quân dân luôn được gắn kết. Từ các nguồn tin của Nhân dân, lực lượng BĐBP tỉnh đã triệt phá nhiều vụ án, bắt nhiều đối tượng phạm tội.

Đơn cử, tại Đồn Biên phòng Bình Châu trong thời qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt tội phạm ma túy được thực hiện quyết liệt trong. Năm 2023, đơn vị đã bắt quả tang 3 vụ, với 3 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể: Từ nguồn tin quần chúng, ngày 15/6/2023, đơn vị chủ trì phối hợp với Công an xã Bình Châu và Công an huyện Xuyên Mộc phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Yến Nhi (trú tại ấp Bình Trung, xã Bình Châu) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 2,5gam ma túy tổng hợp dạng khay và thuốc lắc.

Không chỉ bảo đảm ANTT trên địa bàn quản lý, CBCS Đồn Biên phòng Bình Châu còn quan tâm đến công tác an sinh cho người dân. Để có những phần quà trong các chương trình "Nâng bước em đến trường", "Thắp sáng ước mơ cho em" gửi đến HS nghèo, người lính biên phòng phải luôn gần dân, sát dân và xây dựng thế trận lòng dân. Cầu nối là người lính biên phòng, các phần quà ý nghĩa, thiết thực đã được gửi đến đúng đối tượng.

Đồn Biên phòng Long Sơn (TP.Vũng Tàu) bắt giữ đối tượng tàng trữ pháo lậu.

Thắt chặt tình quân dân

Tại Đồn Biên phòng Côn Đảo, công tác tuần tra, kiểm soát được thực hiện xuyên suốt, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Không những thế, đơn vị còn tích cực tham gia tìm kiếm CNCH, nhanh chóng tiếp cận, cứu ngư dân bị nạn trên biển.

Cuối tháng 1 vừa qua, Đồn Biên phòng Côn Đảo nhận được thông tin tàu chở 66 container gạo bị phá nước, chìm tàu. Trước nguy cơ thuyền viên nguy hiểm tính mạng, đơn vị đã thông báo đến các tàu cá lân cận nhanh chóng hỗ trợ, đồng thời cử lực lượng tổ chức tìm kiếm CNCH. Ngay trong ngày, 12 thuyền viên quốc tịch Malaysia đã được ngư dân và BĐBP giải cứu kịp thời; 3 thuyền viên khác bị mất tích. Để bảo đảm sức khỏe cho 12 thuyền viên, Đồn Biên phòng Côn Đảo còn tổ chức khám sức khỏe, bố trí nơi ăn ngủ cho các thuyền viên ngay tại đồn.

Từ năm 2019 đến nay, lực lượng BĐBP đã phát hiện, khởi tố 255 vụ, với 226 đối tượng tội phạm ma túy; khởi tố 1 vụ, với 6 đối tượng có hành vi gian lận thương mại; xác lập 4 chuyên án về tội phạm mua bán người và giải cứu thành công 5 nạn nhân; bàn giao 48 vụ, với 83 đối tượng vi phạm pháp luật như: truy nã, cố ý gây thương tích, đánh bạc… cho công an xử lý theo quy định.

Đại tá Đào Xuân Ánh, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết, từ năm 2019 đến nay, BĐBP tỉnh đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội. Qua 5 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019-2024, UBND tỉnh đã hỗ trợ 449,3 tỷ đồng để lực lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng, sửa chữa phương tiện, hệ thống cơ quan.

BĐBP tỉnh đã triển khai đều đặn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền phòng chống IUU cho gần 90 ngàn người. Đơn vị cũng tặng 390 triệu đồng, 175 suất quà (áo mưa, xe đạp, đèn pin, túi thuốc cứu thương) cho HS và ngư dân.

"Song song với công tác chuyên môn, BĐBP tỉnh cũng tập trung thực hiện các phong trào, mô hình dân vận, giúp dân giảm nghèo. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng không kém, mục tiêu giúp người dân vùng biên giới vươn lên trong khó khăn. Từ các chương trình ý nghĩa như "Nâng bước em đến trường" hay "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", tình quân dân ngày càng thắt chặt", Đại tá Đào Xuân Ánh chia sẻ.

Bài, ảnh: VƯƠNG LÂM