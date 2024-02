Huyện Đất Đỏ thu ngân sách hơn 107 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm

Sáng 29/2, huyện Đất Đỏ tổ chức họp thường kỳ UBND huyện tháng 2/2024.

Theo báo cáo, 2 tháng đầu năm 2024, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo. Thu ngân sách trên địa bàn 107,838 tỷ đồng, đạt 23,81% dự toán, tăng 97,72% so với cùng kỳ. Huyện đón và phục vụ hơn 118,6 ngàn lượt khách, doanh thu từ dịch vụ lưu trú tại các điểm tham quan, du lịch đạt 71,4 tỷ đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững và ổn định.

Trong tháng 3, huyện tiếp tục theo dõi, chăm sóc và thu hoạch cây trồng vụ Đông Xuân 2023-2024; phối hợp thực hiện chặt chẽ công tác quản lý các công trình thủy lợi, điều tiết nước phục vụ sản xuất; tiếp tục phối hợp Đồn Biên phòng Phước Hải, UBND thị trấn Phước Hải và UBND xã Lộc An rà soát, quản lý chặt chẽ các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác quản lý thuế...

ĐÔNG HIẾU