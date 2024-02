Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

Đây là kết quả bỏ phiếu tại Hội nghị đánh giá, xếp loại do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức vào sáng 2/2. Có 44/45 phiếu đồng ý xếp loại Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1/45 phiếu xếp loại Đảng bộ tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiến hành bỏ phiếu xếp loại Đảng bộ tỉnh.

Trình bày Tờ trình về đánh giá, xếp loại Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, căn cứ Quy định số 124, ngày 4/10/2023 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 25, ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương “hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”, trong đó hướng dẫn “Cấp ủy cấp tỉnh và tương đương tự đánh giá, xếp loại chất lượng của Đảng bộ tỉnh và chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023; kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023 - Đánh giá xếp loại tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hoàn thành Tốt nhiệm vụ năm 2023.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu quán triệt hội nghị.

Theo đó, đối với tổ chức cơ sở đảng, đảng viên: Tổng số 575 tổ chức cơ sở đảng tại thời điểm đánh giá (có 537 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) đã đánh giá xếp loại, đạt 93,39%; có 38 TCCSĐ không đánh giá xếp loại, chiếm 6,6% do mới thành lập chưa đủ 6 tháng). Tổng số 47.176 đảng viên tại thời điểm đánh giá (có 42.264 đảng viên đã đánh giá xếp loại, đạt 89,58%; có 4.823 miễn đánh giá xếp loại, chiếm 10,22% do miễn công tác và sinh hoạt Đảng, mới kết nạp chưa đủ 6 tháng; có 89 đảng viên chưa đánh giá xếp loại, chiếm 0,18% do nghỉ phép, nghỉ ốm, đi công tác).

14 Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã đánh giá xếp loại, đạt 100%, trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 3 Ban Thường vụ cấp ủy và 3 đảng bộ, đạt 21,4%. Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 11 Ban Thường vụ cấp ủy và 11 đảng bộ, đạt 78,6%.

Về cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: Tổng số 44 cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo, quản lý tại thời điểm đánh giá (có 42 đã đánh giá xếp loại, đạt 96,45%, có 2 chưa đánh giá xếp loại, chiếm 4,55% gồm Sở GTVT và Sở Y tế do các vụ việc đang được điều tra chưa có kết luận), trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 8 cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo, quản lý, đạt 19,04%. Không hoàn thành nhiệm vụ: 2 cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo, quản lý, đạt 4,76%. Còn lại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tổng số 121 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại thời điểm đánh giá (có 118 cán bộ đã đánh giá xếp loại, đạt 97,52%, có 3 cán bộ chưa đánh giá xếp loại, chiếm 2,48%), trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 18 đồng chí, đạt 15,25%. Hoàn thành nhiệm vụ: 1 đồng chí, đạt 0,85%. Không hoàn thành nhiệm vụ: 1 đồng chí, chiếm 0,85%. Còn lại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Qua kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại: Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành Tốt nhiệm vụ năm 2023. 15 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm điểm đánh giá, xếp loại, đạt 100%.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiến hành bỏ phiếu xếp loại Đảng bộ tỉnh.

“Đối chiếu kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ tỉnh với khung tiêu chí tại Điểm 1, Điều 10 và tiêu chí xếp loại được quy định tại Điểm 2, Điều 12 Quy định số 124, ngày 4/10/2023 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất mức xếp loại Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm 2023. Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến đề nghị.

Tại hội nghị, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và thống nhất thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiến hành bỏ phiếu đánh giá xếp loại Đảng bộ tỉnh năm 2023.

Các Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh tiến hành bỏ phiếu xếp loại Đảng bộ tỉnh.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU – NHẬT LINH