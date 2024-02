Cấp bách xây dựng trụ sở công an xã

Ngày 28/2, tại khuôn viên Công an xã Tân Hòa (TX.Phú Mỹ), Công an tỉnh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng 36 trụ sở làm việc công an xã trên toàn tỉnh.

Lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh và Công an tỉnh thực hiện nghi thức khởi công xây dựng 36 trụ sở làm việc công an xã.

Xây dựng lực lượng công an xã vững mạnh, tinh nhuệ

Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trụ sở Công an xã Tân Hòa là một trong số 36 công trình trụ sở công an xã được Công an tỉnh khởi công xây dựng trong tháng 3/2024, thuộc Dự án “Trụ sở công an các xã” trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng lực lượng công an xã trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Trên địa bàn tỉnh có 47 xã. Trong đó, 11 trụ sở công an xã đã có cơ sở làm việc độc lập, 36 xã còn lại được bố trí từ 1-2 phòng làm việc tại trụ sở làm việc chung của UBND xã.

Lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh và Công an tỉnh trồng cây trong khuôn viên Công an xã Tân Hòa (TX.Phú Mỹ) tại lễ khởi công.

Từ khi triển khai thực hiện Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, Công an tỉnh đã bố trí tăng cường biên chế cho công an các xã để triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại cơ sở. Do đó, các xã chưa có trụ sở độc lập gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ.

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 25/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng thời, chủ động phối hợp và được chính quyền các địa phương đồng ý giới thiệu địa điểm, phê duyệt đưa vào quy hoạch đất an ninh giai đoạn 2021-2030 phục vụ xây dựng 36/36 trụ sở công an xã. Trong đó, TP.Bà Rịa có 1 xã, TX.Phú Mỹ có 4 xã, huyện Đất Đỏ có 4 xã, huyện Châu Đức có 15 xã và huyện Xuyên Mộc có 12 xã.

Cần thiết và cấp bách

Tại lễ khởi công, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, từ tình hình thực tế, việc hoàn thành chỉ tiêu đầu tư xây dựng trụ sở công an các xã trên địa bàn tỉnh là cần thiết, cấp bách. Qua đó, đảm bảo điều kiện làm việc, sớm triển khai hoạt động cho lực lượng công an xã, đáp ứng kịp thời công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngay tại địa bàn cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, Ban Giám đốc và các đơn vị chức năng của Công an tỉnh đã chủ động, trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một cách kịp thời để triển khai có hiệu quả, hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng và tổ chức lễ khởi công xây dựng 36 trụ sở công an xã trên địa bàn tỉnh ngay từ những ngày đầu năm mới.

Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trụ sở công an các xã trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 214 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt dự án, với quy mô thiết kế dự án gồm xây dựng 36 trụ sở công an xã trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 5 trụ sở có quy mô biên chế là 18 cán bộ, chiến sĩ (TP.Bà Rịa và TX.Phú Mỹ) và 31 trụ sở có quy mô biên chế là 13 cán bộ, chiến sĩ (các huyện Đất Đỏ, Châu Đức và Xuyên Mộc).

“Dự án xây dựng cùng lúc 36 trụ sở công an xã thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và tinh thần cố gắng, nỗ lực, tập trung hoàn thành nhiệm vụ của Công an tỉnh”, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh.

Để việc triển khai thực hiện dự án bảo đảm an toàn, chất lượng và hoàn thành trong năm 2024 theo đúng tiến độ đề ra, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu Cục Kế hoạch và Tài chính, Cục Quản lý xây dựng và Doanh trại tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện dự án, bám sát các quy định, quy trình kỹ thuật đã đề ra. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương của tỉnh kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện dự án, sớm hoàn thiện dự án đưa vào sử dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN