201 hạ sĩ quan, chiến sĩ công an xuất ngũ

Ngày 16/2, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định xuất ngũ cho 201 hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2024.

Lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các chiến sĩ có thành tích trong thời gian thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Trong 2 năm phục vụ tại ngũ, các hạ sĩ quan, chiến sĩ đã tham gia nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ vũ trang canh gác, bảo vệ mục tiêu, bảo vệ phiên tòa, cơ động chiến đấu, tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ… góp phần vào thành tích chung của Công an tỉnh. Đã có 82 lượt chiến sĩ được các cơ quan, đơn vị tặng giấy khen, 10 hạ sĩ quan, chiến sĩ trúng tuyển vào các trường Công an Nhân dân và các học viện, các trường thuộc Bộ Quốc phòng năm 2024.

Tại buổi lễ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trao giấy khen cho 14 chiến sĩ có thành tích trong thời gian thực hiện nghĩa vụ CAND.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-TRUNG HẢI